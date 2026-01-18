Chú trọng nâng cao năng suất gắn với chăm lo đời sống người lao động

(GLO)- Ngày 17-1, Công ty Cà phê Ia Sao 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025; tổng kết công tác thu hoạch cà phê niên vụ 2025-2026, đánh giá kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty chủ trì hội nghị tổng kết. Ảnh: Đinh Yến

Đảng bộ Công ty Cà phê Ia Sao 2 trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, hiện có 80 đảng viên. Năm 2025, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, định hướng xuyên suốt hoạt động sản xuất-kinh doanh của đơn vị, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Công ty đạt doanh thu 313,6 tỷ đồng, bằng 223% kế hoạch Tổng Công ty giao và tăng 91,22% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 17,3 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 5,6 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng. Ảnh: Đinh Yến

Công ty hiện quản lý 463,8 ha cà phê kinh doanh giao khoán, 100% diện tích có lao động hợp đồng chăm sóc. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, thực hiện chương trình tái canh bằng giống mới, năng suất cà phê bình quân đạt 18,72 tấn quả tươi/ha; tổng sản lượng cà phê quả tươi đạt 8.685 tấn, tăng 9% so với kế hoạch đề ra. Các chế độ, chính sách đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ theo quy định. Công ty Cà phê Ia Sao 2 tiếp tục khẳng định là một trong những đơn vị có vườn cà phê năng suất cao hàng đầu của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, góp phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh Gia Lai và cả nước.

Bên cạnh đó, Công ty chú trọng gắn sản xuất với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người lao động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Năm 2026, Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác thâm canh, chăm sóc diện tích cà phê kinh doanh giao khoán theo tiêu chuẩn cà phê bền vững RA, 4C; trồng dặm, cải tạo, trẻ hóa vườn cây với tỷ lệ 5-7%/ha; tăng cường phòng trừ sâu bệnh, giữ vững ổn định năng suất và sản lượng. Công ty phấn đấu đạt doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận 8 tỷ đồng; tổng sản lượng cà phê quả tươi đạt 8.100 tấn, năng suất bình quân 17,5 tấn/ha.

Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Nguyễn Ngô Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty cà phê Ia Sao 2 Nguyễn Ngô Hùng nhấn mạnh: Năm 2026, Đảng bộ Công ty quyết tâm đưa Ia Sao 2 trở thành một trong những đơn vị sản xuất cà phê tiêu biểu của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đặc sản và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị cà phê bền vững của Gia Lai.