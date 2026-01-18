Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Công ty Cà phê Ia Sao 2

Chú trọng nâng cao năng suất gắn với chăm lo đời sống người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐINH YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 17-1, Công ty Cà phê Ia Sao 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025; tổng kết công tác thu hoạch cà phê niên vụ 2025-2026, đánh giá kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

z7440314531117-d4d715e5a71c80b4d6bc4c8e53654224.jpg
Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty chủ trì hội nghị tổng kết. Ảnh: Đinh Yến

Đảng bộ Công ty Cà phê Ia Sao 2 trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, hiện có 80 đảng viên. Năm 2025, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, định hướng xuyên suốt hoạt động sản xuất-kinh doanh của đơn vị, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Công ty đạt doanh thu 313,6 tỷ đồng, bằng 223% kế hoạch Tổng Công ty giao và tăng 91,22% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 17,3 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 5,6 tỷ đồng.

z7440313185835-4c5ef80bfbeb4f4be2c1c10fbc25dc4c.jpg
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng. Ảnh: Đinh Yến

Công ty hiện quản lý 463,8 ha cà phê kinh doanh giao khoán, 100% diện tích có lao động hợp đồng chăm sóc. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, thực hiện chương trình tái canh bằng giống mới, năng suất cà phê bình quân đạt 18,72 tấn quả tươi/ha; tổng sản lượng cà phê quả tươi đạt 8.685 tấn, tăng 9% so với kế hoạch đề ra. Các chế độ, chính sách đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ theo quy định. Công ty Cà phê Ia Sao 2 tiếp tục khẳng định là một trong những đơn vị có vườn cà phê năng suất cao hàng đầu của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, góp phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh Gia Lai và cả nước.

Bên cạnh đó, Công ty chú trọng gắn sản xuất với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người lao động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Năm 2026, Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác thâm canh, chăm sóc diện tích cà phê kinh doanh giao khoán theo tiêu chuẩn cà phê bền vững RA, 4C; trồng dặm, cải tạo, trẻ hóa vườn cây với tỷ lệ 5-7%/ha; tăng cường phòng trừ sâu bệnh, giữ vững ổn định năng suất và sản lượng. Công ty phấn đấu đạt doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận 8 tỷ đồng; tổng sản lượng cà phê quả tươi đạt 8.100 tấn, năng suất bình quân 17,5 tấn/ha.

z7439330142469-b5e2e367b34786e39bc739c575083177.jpg
Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Nguyễn Ngô Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty cà phê Ia Sao 2 Nguyễn Ngô Hùng nhấn mạnh: Năm 2026, Đảng bộ Công ty quyết tâm đưa Ia Sao 2 trở thành một trong những đơn vị sản xuất cà phê tiêu biểu của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đặc sản và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị cà phê bền vững của Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey ngày 16-1.

Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chính trị

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đak Rong.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2026.

Tập trung thực hiện tốt công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp

Tin tức

(GLO)- Sáng 15-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

Chính trị

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Tin tức

(GLO)- Chiều 14-1, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam.

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Tin tức

(GLO)- Ngày 14-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Đức Cơ.

Thường trực Ban Bí thư thông tin về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Thường trực Ban Bí thư thông tin về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch...

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông Gia Lai

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Phú và Bình Hiệp 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thống Nhất

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với phường Thống Nhất về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

null