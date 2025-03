Ông Nguyễn Ngô Hùng tái cử Bí thư Đảng ủy Công ty Cà phê Ia Sao 2, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đảng ủy Công an tỉnh vừa tiến hành hội nghị lần thứ 20 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác trong quý I; đề ra giải pháp công tác trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.