Xã Đề Gi phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 90,5 triệu đồng

BÁ TRÍ
MINH HOÀNG
(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 180 đại biểu đại diện cho 1.212 đảng viên sinh hoạt tại 44 chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

2-2.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Minh Hoàng

Xã Đề Gi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Cát Tài, Cát Minh và thị trấn Cát Khánh. Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ xã Đề Gi đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030 với quyết tâm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của toàn dân.

Cùng với đó, tận dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế mới từ quá trình sáp nhập để tạo động lực phát triển. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ người dân.

Tập trung tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, kiến tạo nông thôn mới hiện đại, đô thị chất lượng cao, nâng tầm cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân.

Đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030 như: tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm tăng 12,6%; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 90,5 triệu đồng; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

3.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính biểu dương thành tích mà Đảng bộ các địa phương đạt được trước khi sáp nhập; đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ mà Đảng bộ xã Đề Gi cần triển khai trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết nội bộ, khẩn trương quy hoạch tổng thể xã mới để khai thác tiềm năng, lợi thế của xã trọng điểm được tỉnh xác định; tập trung phát triển thương mại-dịch vụ; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đặc biệt là nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ Nhân dân.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy xã Đề Gi nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Phạm Dũng Luận được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã.

null