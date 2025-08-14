Danh mục
Đưa Đề Gi thành khu vực kinh tế tổng hợp mạnh của vùng

NGUYỄN MUỘI (Thực hiện)
(GLO)- Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đề Gi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng là một trong những xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn đồng chí Phạm Dũng Luận-Bí thư Đảng ủy xã Đề Gi về kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng phát triển của xã giai đoạn 2025 - 2030.

* Đồng chí có thể khái quát những kết quả nổi bật của xã Đề Gi trong nhiệm kỳ vừa qua?

11bg.jpg
Đồng chí Phạm Dũng Luận. Ảnh: N.M

- Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn đặc biệt của Đề Gi khi vừa thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương trước sáp nhập, vừa chuẩn bị cho bước chuyển mình lớn. Trong bối cảnh đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết, sáng tạo, đạt nhiều kết quả toàn diện.

Về xây dựng Đảng, chúng tôi kiên trì nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, đạo đức cách mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông - lâm - thủy sản vẫn giữ vai trò nền tảng, trong khi công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ tăng tỷ trọng rõ rệt. Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ phát triển mạnh; thương mại - dịch vụ sôi động; du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng bước đầu hình thành. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,57%/năm, vượt 1,67% so với Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 66,8 triệu đồng/năm.

Năm 2024, xã Cát Khánh (cũ) được công nhận là thị trấn, bước tiến quan trọng trong đô thị hóa. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, huy động hơn 1.248 tỷ đồng đầu tư hạ tầng; xã Cát Minh (cũ) được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, xã Cát Tài (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tới.

* Nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về tổ chức hành chính, xã Đề Gi sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Ngay sau sáp nhập, chúng tôi ưu tiên ổn định bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân.

Tiếp đó, tích hợp và điều chỉnh quy hoạch phát triển của 3 địa phương trước đây thành quy hoạch tổng thể xã Đề Gi - vừa kế thừa, vừa đổi mới, phát triển cân đối giữa các vùng, khai thác tối đa lợi thế so sánh. Mục tiêu là đưa Đề Gi trở thành khu vực kinh tế tổng hợp mạnh của vùng, phát triển đa ngành, nổi bật là đô thị chất lượng cao gắn với thương mại - dịch vụ, công nghiệp biển, du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, làng nghề, cùng thương hiệu riêng “Đề Gi: Biển gọi, núi chờ”.

2bg-7.jpg
Xã Đề Gi tập trung phát triển du lịch biển đảo, du lịch sinh thái… Ảnh: Dũng Nhân

* Đâu sẽ là những khâu đột phá để Đề Gi tạo chuyển biến nhanh, bền vững, thưa đồng chí?

- Chúng tôi xác định 4 khâu đột phá để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Đó là, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết quan trọng; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chính quyền số và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu mới. Tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ, du lịch và hạ tầng số, tạo động lực tăng trưởng đột phá. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, phát triển nông nghiệp giá trị cao, nông nghiệp xanh; xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

* Xin cảm ơn đồng chí!

null