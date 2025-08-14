Xã Tây Sơn phấn đấu trở thành nông thôn mới kiểu mẫu

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho 54 tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đ.N

Xã Tây Sơn được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phú Phong, xã Tây Xuân và xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn cũ). Nhiệm kỳ 2020-2025, dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng các địa phương trước hợp nhất đã đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tây Sơn hướng đến mục tiêu: tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 12,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 92 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 410 tỷ đồng.

Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2027, nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030. Đảng bộ xã đã xây dựng 6 định hướng trọng tâm và 3 khâu đột phá để phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ nhấn mạnh: Xã Tây Sơn có vị trí địa lý quan trọng, là vùng động lực phía Tây của tỉnh; có bề dày lịch sử hào hùng, có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội; nhất là phát triển du lịch và dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tây Sơn khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đ.N

Với những tiềm năng, lợi thế riêng vốn có, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tây Sơn cần tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu phát triển nhanh, bền vững để trở thành trung tâm kinh tế-xã hội phía Tây của tỉnh.

Trong đó, chú trọng việc ổn định bộ máy, củng cố khối đại đoàn kết; rà soát, điều chỉnh chiến lược phù hợp với tình hình mới; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng thời, quan tâm đến giáo dục-đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển; bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử-văn hóa truyền thống, thu hút ngày càng đông đảo khách du lịch.

Thực hiện tốt việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo; tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại đánh bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng xã Tây Sơn phát triển “thần tốc” như khí phách và tinh thần “bách chiến, bách thắng” của nhà Tây Sơn oai hùng trong lịch sử.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tây Sơn nhiệm kỳ 2015-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.