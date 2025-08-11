Tuy Phước tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I

Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.



Tham dự chương trình có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đặng Thị Bích Dâng nhấn mạnh: Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Niềm tin mới, thành công mới” không chỉ là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Chương trình cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin và quyết tâm cao của toàn xã trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đã đề ra.

Xuyên suốt chương trình, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với lời ca, tiếng hát, điệu múa sâu lắng... đã lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn đối với Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu.

Những màn biểu diễn được dàn dựng công phu đã mang lại không khí sôi động, ấm áp và đầy cảm xúc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, khơi dậy niềm tự hào và sự gắn kết trong cộng đồng.