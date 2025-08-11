Danh mục
Tuy Phước tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I

TRỌNG LỢI
(GLO)- Tối 10-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Những màn biểu diễn được dàn dựng công phu đã mang lại không khí sôi động, ấm áp và đầy cảm xúc. Ảnh: T.L

Tham dự chương trình có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đặng Thị Bích Dâng nhấn mạnh: Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Niềm tin mới, thành công mới” không chỉ là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Chương trình cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin và quyết tâm cao của toàn xã trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đã đề ra.

Người dân thưởng thức chương trình nghệ thuật. Ảnh: Trọng Lợi

Xuyên suốt chương trình, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với lời ca, tiếng hát, điệu múa sâu lắng... đã lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn đối với Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu.

Mãn nhãn với màn võ thuật do các võ sinh biểu diễn. Ảnh: Trọng Lợi

Những màn biểu diễn được dàn dựng công phu đã mang lại không khí sôi động, ấm áp và đầy cảm xúc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, khơi dậy niềm tự hào và sự gắn kết trong cộng đồng.

Vùng đất An Phú là một vùng quê an bình, và trù phú nằm cửa ngõ ngõ thành phố. Ảnh: Bi Ly

Chuyện người Bình Định lập làng trên cao nguyên

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

Văn hóa

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn”. Ảnh: Thùy Dung

Thêm phong phú tiết mục để phục vụ du lịch

Văn hóa

(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”. 

null