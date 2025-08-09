Tuy Phước vững tin bước vào chặng đường phát triển mới

(GLO)- Ngày 9-8, Đảng bộ xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là cột mốc đặc biệt mở ra một chặng đường phát triển mới cho xã sau sáp nhập.

Kinh tế phát triển toàn diện

Xã Tuy Phước thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 địa phương cấp xã thuộc huyện Tuy Phước (cũ) gồm thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì, xã Phước Lộc, xã Phước Thuận và xã Phước Nghĩa. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 53,37 km2, dân số hơn 77.500 người. Đảng bộ xã được thành lập ngày 1.7.2025 gồm 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.343 đảng viên.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tuy Phước diễn ra ngày 8-8. Ảnh: Đảng ủy xã Tuy Phước

Bà Lê Thị Vinh Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước, cho biết: Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nền kinh tế duy trì ổn định và có sự tăng trưởng đáng kể. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân năm 2025 ước đạt 62,5 triệu đồng/người. Diện mạo nông thôn và đô thị có nhiều khởi sắc, thay đổi rõ nét.

“Trước khi sáp nhập, 2 thị trấn Tuy Phước và Diêu Trì đã đạt chuẩn đô thị văn minh; còn 2 xã Phước Nghĩa và Phước Lộc được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Phước Thuận duy trì chuẩn nông thôn mới”, bà Hương cho hay.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, đáng chú ý là hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, cơ cấu ngành công nghiệp trong nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Việc xúc tiến, kêu gọi các DN đầu tư phát triển được chú trọng. Trên địa bàn có 235 DN và 4.059 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, dịch vụ… Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 ước đạt 1.639 tỷ đồng. Địa phương cũng đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các khu dịch vụ kho bãi, logistics.

Trung tâm xã Tuy Phước được trang trí rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.H

Thương mại - dịch vụ phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2025 ước đạt 6.258 tỷ đồng. Các loại hình kinh doanh, thương mại, dịch vụ, viễn thông, vận tải, bảo hiểm… được mở rộng với nhiều hình thức đa dạng. Hệ thống chợ trên địa bàn được quan tâm đầu tư và hoạt động có hiệu quả.

Cùng với đó, sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, hầu hết chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm, thủy sản đều đạt và vượt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản xuất được quan tâm đầu tư gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh.

Phát triển đô thị gắn với dịch vụ, du lịch sinh thái

Theo bà Lê Thị Vinh Hương, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tuy Phước xác định những tiềm năng, lợi thế sẵn có như nằm gần trung tâm hành chính tỉnh, có các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn, địa hình phong phú vừa có đồng bằng vừa có khoảng 656 ha mặt nước đầm Thị Nại, diện tích tự nhiên tương đối rộng, dân số đông... Bên cạnh đó, Đảng bộ, quân và dân địa phương có truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường, năng động, sáng tạo. Đây chính là nền tảng, cơ sở để xã tăng tốc phát triển, đạt tiêu chuẩn phường trong 5 năm tới.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt. Đồng thời, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương, quyết tâm xây dựng xã Tuy Phước đạt tiêu chuẩn phường, nhân dân có đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, xã Tuy Phước với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đạt tiêu chuẩn phường theo tiêu chí mới. Trong ảnh: Trung tâm xã Tuy Phước nhìn từ trên cao. Ảnh: N.Dũng

Một số chỉ tiêu chủ yếu của xã Tuy Phước trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm tăng 11,9%. Trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 2,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 14,9%, dịch vụ tăng 8,9%. - Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 - 82 triệu đồng. - Tổng thu ngân sách đạt 142,6 tỷ đồng. - Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2025 - 2030 đạt 42 triệu USD. - Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giai đoạn 2025 - 2030 đạt 47.722 tỷ đồng. Thu hút 5 dự án đầu tư mới. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%...

“Để phát triển nhanh và bền vững, xã xác định phát triển đô thị chất lượng cao gắn với kinh tế đô thị, dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh phát triển dịch vụ cảng cạn - logistics, công nghiệp xanh…”, bà Hương cho biết.

Trước mắt, xã tập trung đẩy mạnh toàn diện công tác quy hoạch, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển KT-XH. Xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hình thành khu đô thị chất lượng cao, các khu dịch vụ hỗ trợ đô thị, cung cấp dịch vụ thương mại, chợ nông sản, làng nghề dịch vụ, trung tâm hậu cần nông nghiệp theo quy hoạch, từng bước chuẩn hóa hạ tầng đô thị, hệ thống giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, công viên… để hướng tới trở thành phường trong tương lai.

Cùng với đó, xã xác định đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền số gắn với công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN, hướng đến sự hài lòng của người dân. Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế sang các ngành nghề phi nông nghiệp; thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới.