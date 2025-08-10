(GLO)-Sáng 9-8, Đảng bộ xã Tuy Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 248 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.343 đảng viên của 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tuy Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội.

Về dự Đại hội còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện Tuy Phước (cũ)…

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho biết, xã Tuy Phước thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 địa phương cấp xã cũ (thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì, xã Phước Lộc, xã Phước Thuận, xã Phước Nghĩa), với diện tích tự nhiên 53,37 km2, quy mô dân số hơn 77.500 người. Đảng bộ xã Tuy Phước có 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 2.343 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Tuy Phước xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên. Khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương, phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ tuyệt đối ngoại lực, quyết tâm xây dựng xã Tuy Phước đạt tiêu chuẩn phường, từng bước trở thành đô thị phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; nhân dân trong xã có đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng.

Đảng bộ xã đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu. Đáng chú ý là tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm 11,9%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 80 - 82 triệu đồng. Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Tuy Phước cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân - đây là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa quyết định. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng sát cơ sở, gần dân.

Cấp ủy khóa mới của Đảng ủy xã cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế, với phương châm “6 rõ”: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, và tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” để đạt các mục tiêu đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Đồng chí Trần Minh Sơn lưu ý, với vị thế là địa phương cửa ngõ ở khu vực Tây Bắc trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai, nằm trong trục phát triển của hành lang kinh tế Đông - Tây của tỉnh, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện trên các lĩnh vực (gần Cảng Quy Nhơn cùng các tuyến quốc lộ và đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn xã), Tuy Phước cần tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ với tuyến đường kết nối từ An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Cát Tiến - Diêm Vân, đường kết nối từ Quốc lộ 19C xuống Cảng Quy Nhơn.

Bên cạnh đó, xã chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể, chú trọng quy hoạch sử dụng đất. Tổ chức rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu - cụm công nghiệp…

Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, thương mại chất lượng cao, du lịch sinh thái, văn hóa. Phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, gần với công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch. Phát triển nhanh các sản phẩm OCOP mang thương hiệu đặc trưng của xã. Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông mình.

Đồng thời, tập trung phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phải coi con người là trung tâm, động lực của sự phát triển xã hội. Chăm lo toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội… Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất; xã Tuy Phước cần phải đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ xã có năng lực tổng hợp, có khả năng ứng dụng công nghệ số, hiểu dân, sát thực tiễn, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng số trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đồng chí Trần Minh Sơn bày tỏ tin tưởng Tuy Phước sẽ xây dựng xã ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là một trong những địa bàn trọng điểm của tỉnh Gia Lai, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tuy Phước nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy xã Tuy Phước nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Lê Thị Vinh Hương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 23 đồng chí; đồng chí Lê Thị Vinh Hương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.