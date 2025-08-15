Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Ayun phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 2,56%

(GLO)- Sáng 15-8, Đảng bộ xã Ayun đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 140 đại biểu đại diện cho 394 đảng viên thuộc 24 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo huyện Mang Yang, xã Ayun, xã Đak Jơ Ta (cũ) qua các thời kỳ.

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hà Duy

Xã Ayun được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Ayun (cũ) và Đak Jơ Ta (thuộc huyện Mang Yang cũ). Trong nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ của 2 xã trước sáp nhập đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy được tinh gọn, củng cố.

Cụ thể, xã Ayun (cũ) hoàn thành và vượt 20/25 chỉ tiêu Nghị quyết; tốc độ tăng giá trị sản phẩm địa phương đạt 13,6%, thu ngân sách tăng 11,8%, lao động qua đào tạo đạt 25,58%, bảo hiểm y tế bao phủ 90,96% dân số. Xã Đak Jơ Ta hoàn thành và vượt 18/25 chỉ tiêu; tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 12,6%, thu ngân sách tăng 15,7%, bảo hiểm y tế bao phủ 100% dân số.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất 4 nhóm mục tiêu tổng quát, thông qua các chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2025-2030: tốc độ tăng giá trị sản phẩm 8,2%/năm; tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt 1,1 tỷ đồng; thu hút 5 dự án đầu tư mới; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% so với HĐND tỉnh giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 2,56%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,33%.

Hàng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 1,5% trở lên so với tổng số đảng viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn đề nghị Đảng bộ xã Ayun tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và công tác phát triển đảng viên, nhất là ở thôn, làng, khu dân cư.

Xã cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển làng nghề, cơ sở chế biến nông sản, sản phẩm OCOP đặc trưng; quy hoạch hạ tầng, thủy lợi, quản lý và khai thác hiệu quả đất đai; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ayun nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hà Duy

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành.

Mỗi đại biểu dự Đại hội, trên từng cương vị công tác, phải tiên phong trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết; biến những mục tiêu trong Nghị quyết thành sản phẩm có thể lượng hóa được.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 26 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.