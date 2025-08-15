“5 trọng tâm”, “3 đột phá” thúc đẩy Ayun phát triển

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ayun (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược để đưa xã vươn lên phát triển bền vững.

Xã Ayun được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Ayun và Đak Jơ Ta, thuộc huyện Mang Yang (cũ) với diện tích tự nhiên 20.224 ha, 2.819 hộ sinh sống tại 12 thôn, làng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ayun Nguyễn Thị Thanh Nga. Ảnh: Hà Duy

Nhiều điểm tích cực ở một vùng còn nhiều khó khăn

Dù còn nhiều khó khăn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cả 2 xã trước khi sáp nhập đều đạt nhiều kết quả tích cực. Xã Ayun (cũ) hoàn thành và vượt 20/25 chỉ tiêu Nghị quyết, đáng chú ý là tốc độ tăng giá trị sản phẩm địa phương tăng 13,6%, thu ngân sách tăng 11,8%, lao động qua đào tạo đạt 25,58%, BHYT bao phủ 90,96% dân số.

Còn xã Đak Jơ Ta (cũ) đạt và vượt 18/25 chỉ tiêu; trong đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm địa phương tăng 12,6%, thu ngân sách tăng 15,7%, BHYT bao phủ 100% dân số...

Điểm sáng nổi bật là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế nông nghiệp, ứng dụng KHKT vào sản xuất. Địa phương đã xây dựng vùng chuyên canh, triển khai mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, gồm 2 dự án lúa Đài Thơm 8, 1 dự án lúa HT1 và 1 dự án bắp sinh khối; phát triển các loại cây trồng chủ lực gắn với sản phẩm OCOP (9 sản phẩm đạt 3 sao trở lên).

Chăn nuôi chuyển mạnh sang hướng gia trại, trang trại gắn ứng dụng công nghệ cao, với nhiều mô hình hiệu quả như dê Bách Thảo, bò sinh sản, gà, hươu sao…

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là các công trình phục vụ nông nghiệp - nông thôn, giáo dục, y tế và giao thông. Ngành thương mại - dịch vụ và du lịch tăng trưởng 15,8%, cao hơn 1,12 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: Thành công của nhiệm kỳ qua là kết quả của sự đồng thuận nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Chúng tôi đề cao vai trò người đứng đầu, phân công nhiệm vụ rõ ràng, giám sát chặt chẽ và giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, đặc biệt là nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Những kỳ vọng mới

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội lần thứ I Đảng bộ xã Ayun, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xã Ayun chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm. Ảnh: Hà Duy

Cùng với đó là tinh gọn bộ máy, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết các dân tộc, trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để Ayun phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ayun, cho hay: Để đạt được những mục tiêu đó, xã sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Triển khai lập quy hoạch chung xã Ayun và điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với không gian phát triển mở rộng. Phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng, chuyên sâu, bền vững, gắn với nông nghiệp số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn nhằm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, tạo động lực cho phát triển phù hợp với không gian mở rộng của xã. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đời sống người dân xã Ayun từng bước ổn định nhờ phát triển mô hình trang trại chăn nuôi. Ảnh: Hà Duy

Cùng với đó, xã xác định 3 khâu đột phá. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại dựa trên lợi thế Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, du lịch cộng đồng làng Đê Kjiêng, bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích Nhà ở của họa sĩ Xu Man. Hoàn thiện hạ tầng giao thông để kết nối, mở rộng không gian phát triển.

Là người gắn bó gần nửa thế kỷ với vùng đất Ayun, ông Nguyễn Hồng Phước - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Đak Jơ Ta (cũ), Bí thư Chi bộ thôn Nhơn Bông, chia sẻ: Ayun vốn có truyền thống đoàn kết và tôi tin Đảng bộ, chính quyền sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, giữ vững an ninh - chính trị, từng bước đưa Ayun phát triển mạnh mẽ hơn.