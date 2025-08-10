Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn:

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Xã Ayun cần tập trung làm tốt công tác giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 9-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với xã Ayun về tình hình thực hiện nhiệm vụ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

img-7704.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc tại xã Ayun. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới hoạt động của bộ máy mới, thật sự gần dân, sát dân; đầu tư hoàn thiện hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Ayun bám sát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm để lãnh đạo thực hiện sát, đúng với tình hình thực tế tại địa phương; cùng với đó, tập trung làm tốt công tác giảm nghèo; đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

img-7703.jpg
Đoàn công tác thăm, tặng quà cho gia đình vừa được hỗ trợ xóa nhà tạm. Ảnh: Đức Hải

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho 2 gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm vừa qua; đồng thời, tặng quà cho 327 hộ nghèo trên địa bàn xã.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Trại giam Gia Trung.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phường Bồng Sơn cần thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội

Phường Bồng Sơn cần thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 8-8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị phường thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội.

Xã Ân Tường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Xã Ân Tường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 7-8, Đảng bộ xã Ân Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 723 đảng viên thuộc 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đề ra.

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục khẳng định vai trò, khát vọng cống hiến

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục khẳng định vai trò, khát vọng cống hiến

Chính trị

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 5-8, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng tại Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho Kỹ thuật K52 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật).

Cần tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đưa xã Vĩnh Sơn phát triển giàu mạnh

Cần tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đưa xã Vĩnh Sơn phát triển giàu mạnh

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cần tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung tay xây dựng xã phát triển giàu mạnh.

Gia Lai: Triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với quyết tâm chính trị cao nhất

Gia Lai: Triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với quyết tâm chính trị cao nhất

Chính trị

(GLO)- Chiều 5-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh trên tuyến biên giới

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Gia Lai trên tuyến biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ công phối hợp với các đơn vị biên phòng bảo vệ tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 1-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI năm 2025. Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và đạt giải ba toàn đoàn.

null