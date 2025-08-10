Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Xã Ayun cần tập trung làm tốt công tác giảm nghèo

(GLO)- Chiều 9-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với xã Ayun về tình hình thực hiện nhiệm vụ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc tại xã Ayun. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới hoạt động của bộ máy mới, thật sự gần dân, sát dân; đầu tư hoàn thiện hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Ayun bám sát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm để lãnh đạo thực hiện sát, đúng với tình hình thực tế tại địa phương; cùng với đó, tập trung làm tốt công tác giảm nghèo; đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn công tác thăm, tặng quà cho gia đình vừa được hỗ trợ xóa nhà tạm. Ảnh: Đức Hải

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho 2 gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm vừa qua; đồng thời, tặng quà cho 327 hộ nghèo trên địa bàn xã.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Trại giam Gia Trung.