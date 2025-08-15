Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Ia Hiao khát vọng vươn lên

PHẠM VĂN PHƯƠNG (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao)
(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là dịp để Đảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm lửa cho những khát vọng mới bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Thành quả đáng tự hào nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Hiao đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt khó, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

7-1.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao Phạm Văn Phương.

Kinh tế duy trì tăng trưởng, cơ cấu từng bước chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển. Sản xuất nông nghiệp mở rộng diện tích, tăng năng suất; nhiều mô hình chăn nuôi bò lai, nạc hóa đàn heo, nuôi thủy sản mang lại hiệu quả rõ rệt. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển, 21/21 thôn có điện, 100% hộ dân được sử dụng điện; internet, viễn thông phủ khắp các thôn. HTX nông nghiệp có bước khởi sắc, toàn xã hiện có 5 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủy cầm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng rộng rãi trong nhân dân và đạt kết quả khả quan. 2/3 xã (cũ) đã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Ia Peng và xã Chrôh Pơnan. Thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,2%.

Lĩnh vực y tế được chú trọng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 76,3%. Công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Năng lực lãnh đạo, phương thức điều hành được đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; đội ngũ cán bộ trưởng thành, đoàn kết, thống nhất. 5 năm qua, Đảng bộ xã kết nạp được 94 đảng viên mới, nâng tổng số lên 615 đảng viên; 20% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 95% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 11,2%.

Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lan tỏa sâu rộng, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến mới, năng lực điều hành được nâng lên. HĐND xã từng bước đổi mới và phát huy vai trò, nhiệm vụ; công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến. Mặt trận và các đoàn thể có sự đổi mới về phương thức hoạt động, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy.

Những thành quả đó là kết tinh của sự lãnh đạo sát sao của các cấp, tinh thần đồng lòng của nhân dân và hệ thống chính trị. Đây là nền tảng để Ia Hiao bước vào giai đoạn mới với khí thế, quyết tâm mạnh mẽ.

7-2.jpg
Khu vực trung tâm xã Ia Hiao nhìn từ trên cao. Ảnh: Viễn Khánh

Tầm nhìn mới sau sáp nhập

Xã Ia Hiao được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng 3 đơn vị hành chính, gồm: Xã Ia Peng, xã Chrôh Pơnan và xã Ia Hiao (cũ). Sau sáp nhập, quy mô dân số và địa giới mở rộng, tăng lên đáng kể. Nguồn lực, dư địa phát triển của xã mới dồi dào hơn, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, như: Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, hạ tầng thiếu đồng bộ, ngân sách hạn chế; 8/21 thôn trên địa bàn xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, 14/21 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thương mại - dịch vụ chưa phát triển, chưa có DN lớn tạo sức lan tỏa; bộ máy cán bộ mới còn nhiều bỡ ngỡ.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, quyết tâm đưa xã Ia Hiao trở thành một vùng đất giàu đẹp, văn minh, an toàn. Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ; xây dựng xã đoàn kết, nghĩa tình - nơi mọi người đều có cơ hội vươn lên, đóng góp cho sự phát triển chung để địa phương phát triển nhanh, bền vững...

7-3.jpg
Trung tâm hành chính xã Ia Hiao. Ảnh: Viễn Khánh

Để cụ thể hóa mục tiêu chung, xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, xác định 5 khâu đột phá.

Thứ nhất, chính quyền xã phải đổi mới mạnh mẽ sang chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân và DN.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lãnh đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, vận động nhân dân hiến đất và vật kiến trúc theo quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết để chủ động và có nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng.

Thứ tư, lồng ghép các nguồn vốn và cùng với sự chung tay của nhân dân để nâng cấp vỉa hè tuyến quốc lộ, hình thành cụm thương mại dịch vụ.

7-4.jpg
Nông dân xã Ia Hiao thu hoạch lúa. Ảnh: Viễn Khánh

Chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,4%.

- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt

5,9 tỷ đồng.

- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%.

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,55%/năm.

- Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 77,7%.

- Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ…

Thứ năm, quy hoạch trung tâm xã Ia Hiao ở vị trí mới để tạo không gian phát triển mới về kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại.

Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng Đảng bộ xã Ia Hiao có lợi thế lớn nhất là niềm tin của nhân dân - nguồn sức mạnh giúp vượt qua mọi khó khăn. Trong nhiệm kỳ mới, niềm tin ấy sẽ được bồi đắp bằng công trình hạ tầng, chính sách an sinh, sự minh bạch, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mỗi đảng viên sẽ là hạt nhân gương mẫu, mỗi người dân là một chủ thể sáng tạo, cùng chung tay thực hiện Nghị quyết Đại hội, quyết tâm xây dựng Ia Hiao giàu đẹp, văn minh, bền vững.

null