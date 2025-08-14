Ia Le tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Le lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 14-8.

Dự Đại hội có lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo huyện Chư Pưh (cũ) qua các thời kỳ; cùng 120 đại biểu đại diện cho 373 đảng viên của 30 tổ chức Đảng trực thuộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: N.D

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 xã Ia Le và Ia Blứ trước sáp nhập (nay là xã Ia Le) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, giá trị sản phẩm năm 2025 đạt hơn 1.392 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,25 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 27,86 tỷ đồng/năm...

Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua các chỉ tiêu và đề ra những giải pháp xây dựng xã Ia Le giàu bản sắc, phát triển bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới.

Theo đó, xã phấn đấu giá trị sản phẩm tăng bình quân hằng năm đạt 10,97%/năm; tổng thu ngân sách 6,7 tỷ đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trung bình hằng năm đạt 1%...

Đồng thời, phấn đấu hằng năm có trên 80% tổ chức Đảng trực thuộc, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu cấp trên giao…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Mặc dù xã Ia Le đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ qua, song vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; sản xuất nông nghiệp còn phân tán, liên kết chuỗi sản xuất-tiêu thụ thiếu bền vững; thu hút đầu tư còn hạn chế… Đặc biệt, hệ thống giao thông, thủy lợi còn chưa đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao, nguy cơ tái nghèo…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, xã cần tập trung ổn định tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất toàn Đảng. Khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch, chương trình hành động.

Bên cạnh đó, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành vùng chuyên canh tập trung, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh.

Ngoài ra, triển khai rà soát, bổ sung cập nhật quy hoạch chung xã Ia Le để khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Tập trung triển khai 4 nghị quyết đột phá “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị.

Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; củng cố quốc phòng-an ninh. Đặc biệt, coi trọng nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.D

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ia Le nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, 23 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le khóa I; đồng chí Nguyễn Minh Tứ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.