Ia Le phấn đấu trở thành xã động lực phía Tây của tỉnh

(GLO)- Ngày 14-8, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Ia Le lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ diễn ra phiên chính thức, đánh dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chính trị quan trọng mà còn định hình chiến lược phát triển dài hạn, đưa Ia Le trở thành điểm sáng ở phía Tây của tỉnh.

Tăng trưởng ổn định

Xã Ia Le được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Ia Le (cũ) và Ia Blứ. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực vượt bậc, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn. Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, thúc đẩy KT-XH phát triển và xây dựng nông thôn mới.

Khu vực trung tâm xã Ia Le nhìn từ trên cao. Ảnh: N.D

Về kinh tế, năm 2025, tổng giá trị sản phẩm toàn xã Ia Le ước đạt hơn 1.392 tỷ đồng, tăng 9,45% so với năm 2024. Trong đó, nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 9,03%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,75%; thương mại - dịch vụ tăng 8,29%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 55,98%; công nghiệp - xây dựng chiếm 26,57%; thương mại - dịch vụ chiếm 17,45%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,25 triệu đồng/năm.

Địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng KHKT vào sản xuất. Giá trị sản xuất bình quân đạt 89,3 triệu đồng/ha; bước đầu hình thành các vùng chuyên canh cây trồng giá trị cao như sầu riêng, cây ăn quả, dược liệu. Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, công nghệ cao, thu hút 6 dự án với tổng vốn hơn 960 tỷ đồng.

Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng có bước tiến khi xã tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, trong đó có dự án điện gió công suất 100 MW. Thương mại - dịch vụ tăng trưởng 9,74%, đạt 537 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng KT-XH của xã được đầu tư khá đồng bộ, phát triển. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,08% kế hoạch.

Các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia được giải ngân hiệu quả với nhiều mô hình hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Tỷ lệ giải ngân đạt 96,1% kế hoạch vốn đầu tư và 92,42% vốn sự nghiệp. Đặc biệt, công tác giảm nghèo cũng đạt kết quả ấn tượng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 4%, thấp hơn 0,24% so với Nghị quyết đề ra.

Ngoài ra, các chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

4 nhiệm vụ trọng tâm để tăng tốc bứt phá

Mục tiêu của Đảng bộ xã Ia Le trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện. Phấn đấu tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 2 con số, đưa Ia Le trở thành xã động lực phía Tây của tỉnh.

Người dân xã Ia Le phát triển cây hoa hòe làm dược liệu. Ảnh: N.D

Đồng thời, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, người yếu thế; xây dựng xã hội học tập.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Ia Le tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, nữ, dân tộc thiểu số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực về lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát triển kinh tế, ứng dụng KHCN, quy hoạch quỹ đất phục vụ dân sinh. Xã tập trung phát triển nông nghiệp bền vững với cây trồng chủ lực, hình thành vùng chuyên canh; khuyến khích liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong sản xuất, công nghệ chế biến sau thu hoạch.

Trên lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, địa phương sẽ triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; chủ động nghiên cứu xây dựng các chương trình, kế hoạch đổi mới giáo dục, đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng y tế, an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, giữ vững quốc phòng - an ninh. Ban CHQS xã xây dựng các chương trình, kế hoạch để tăng cường nắm chắc tình hình trên từng lĩnh vực, địa bàn, dự báo sát, đúng, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.