Bộ đội Biên phòng Gia Lai sát cánh cùng người dân vùng lũ

(GLO)- Ngày 23-11, khi nước lũ tại hầu hết các khu vực đã rút, các đơn vị BĐBP tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, bám dân, bám địa bàn để tiếp tế lương thực và giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Sáng 23-11, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn phối hợp với các lực lượng vận chuyển 120 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước và 500 suất quà của UBND tỉnh để hỗ trợ người dân khu vực phường Quy Nhơn.

Trong đó, Hải đội Biên phòng 2 điều động tàu BP 32.06.02 trực tiếp vận chuyển gạo, nhu yếu phẩm đến làng chài Hải Minh (khu phố 9, phường Quy Nhơn) để trao tận tay bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Hải đội Biên phòng 2 vận chuyển gạo cấp phát cho người dân làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn.

Cũng tại đây, cán bộ chiến sĩ BĐBP tiếp tục triển khai các hoạt động giúp đỡ người dân dọn dẹp bùn đất dọc các tuyến đường bị sạt lở và khuân vác đồ đạc, sắp xếp, dọn vệ sinh nhà cửa cho các gia đình bị thiệt hại.

Trung tá Nguyễn Tùng Giang-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn-cho biết: "Chúng tôi cố gắng bằng mọi cách có thể để đến từng nhà giúp đỡ bà con. Sau phường Quy Nhơn, công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai sẽ được triển khai tại các khu vực lân cận.

Tại những nơi lũ đã rút hẳn, chúng tôi huy động lực lượng giúp đỡ người dân vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa và những nhu cầu cấp thiết giúp bà con ổn định cuộc sống sau lũ”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Lý trao quà cho người dân thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông.

Cũng trong sáng 23-11, Đồn Biên phòng Nhơn Lý vận chuyển 300 suất quà do các nhà hảo tâm ở khu vực Hoài Nhơn ủng hộ (tổng trị giá 30 triệu đồng) để trao tặng cho bà con khu vực Cồn Chim (thuộc thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông).

Cùng ngày, 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh sử dụng 15 xe tải đưa hơn 1.000 suất quà, 60 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước để phát cho bà con tại các thôn Chánh Hữu, Chánh Định, Chánh Hội, Vân Triêm (xã Ngô Mây). Đồng thời, bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn bùn đất, sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị dạy học tại Trường Tiểu học Cát Chánh và Trường THCS Cát Chánh (xã Ngô Mây).

Tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con tại thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tự Thắng-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cát Khánh-chia sẻ: “Mấy ngày nay, chúng tôi tập trung hết sức để sơ tán, cứu trợ, cố gắng không để người dân nào nguy hiểm tính mạng hoặc phải chịu đói, chịu khát. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại, đồ đạc vật dụng hư hại nhiều, nhà cửa ngổn ngang. Chúng tôi vừa động viên, vừa giúp đỡ hết sức mình để bà con vượt qua khó khăn này”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh phối hợp với lực lượng địa phương dọn dẹp vệ sinh tại Trường Tiểu học Cát Chánh (xã Ngô Mây).

Theo đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện, ưu tiên tập trung cho vùng trọng điểm. Hiện nay, có gần 300 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đã được triển khai tham gia cứu hộ; vận chuyển lương thực giúp các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt, đặc biệt là các địa phương như Quy Nhơn Đông, Tuy Phước Đông và vùng lân cận.

“Nơi nào người dân cần là bộ đội có mặt, bám sát địa bàn, phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp cấp thiết, không để dân đói rét, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Qua 5 ngày ra quân, chúng tôi đã di dời hàng trăm người ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, vận chuyển hàng nghìn suất quà cứu trợ, nhất là giúp người dân dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển đồ đạc sau lũ”-Đại tá Trần Tiến Hải cho biết thêm.