Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Trần Ngọc Hữu kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 22-11, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu-Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu-Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Bình

Báo cáo tình hình với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Thành Công-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai-cho biết: Từ ngày 17-11 đến nay, sau 10 ngày bão số 13 đổ bộ, trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận lại có mưa lớn kéo dài, kết hợp nước lũ dâng cao tại các sông lớn đã khiến hàng chục ngàn hộ dân ở phía Đông tỉnh bị ngập lụt nghiêm trọng. Một số nơi xảy ra sạt lở đất, gây cô lập ở một số địa phương, nhiều hộ dân phải di dời, sơ tán, một số khu vực bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn.

Tính đến ngày 22-11, trên khu vực biên giới tỉnh Gia Lai mưa lũ đã làm sập 24 căn nhà; 54 điểm/14 xã, phường, 9.681 hộ/30.305 khẩu trên khu vực biên giới bị ngập lụt. Sạt lở đất 26 điểm/6 xã, phường và ảnh hưởng trực tiếp đến 528 hộ/1.761 khẩu, đã di dời 428 hộ/1.357 khẩu.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu (thứ 9 từ phải sang) trao quà cho người dân xã An Lương. Ảnh: Thanh Bình

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai huy động 100% quân số, sử dụng 8 ô tô, 3 ca nô, 1 xuồng hơi, 2 xuồng vượt sông, 85 xe máy… phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng nỗ lực di dời, đưa người dân tại các vùng xung yếu, ngập lụt ra các vị trí an toàn; tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Theo đó, đơn vị phối hợp di dời 4.455 hộ/13.735 nhân khẩu; kêu gọi, phối hợp các tổ chức, cá nhân vận chuyển, trao đến tay người dân tại các khu vực bị ngập sâu, bị cô lập 350 thùng mì tôm, 3.270 lốc nước lọc, 4.500 suất cơm, 4.750 suất quà và các nhu yếu phẩm khác như quần áo, lương thực, thực phẩm…

Đoàn công tác trao quà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: Thanh Bình

Qua nghe báo cáo và kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại một khu vực, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu ghi nhận, biểu dương những cố gắng của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai trong công tác tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu chỉ đạo BĐBP tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện tham gia cùng địa phương và các lực lượng khác khắc phục hậu quả mưa lũ; giúp người dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh khi nước rút và tăng cường phòng-chống dịch bệnh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu thăm hỏi, động viên và trao quà cho anh Nguyễn Khắc Thinh. Ảnh: Thanh Bình

Sau khi nắm tình hình tại Ban Chỉ huy, Đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng 60 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho người dân bị thiệt hại nặng nề tại xã Tuy Phước và An Lương; thăm và tặng quà trị giá 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Khắc Thinh (nhân viên máy tàu kiêm điện tàu Hải đội Biên phòng 2) bị tai nạn trong quá trình giúp dân; trao kinh phí hỗ trợ cho 16 gia đình cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh có nhà bị ngập lụt.

Trước đó, Thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Khắc Thinh.