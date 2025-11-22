Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Trần Ngọc Hữu kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

THANH BÌNH
(GLO)- Ngày 22-11, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu-Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu-Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Bình

Báo cáo tình hình với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Thành Công-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai-cho biết: Từ ngày 17-11 đến nay, sau 10 ngày bão số 13 đổ bộ, trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận lại có mưa lớn kéo dài, kết hợp nước lũ dâng cao tại các sông lớn đã khiến hàng chục ngàn hộ dân ở phía Đông tỉnh bị ngập lụt nghiêm trọng. Một số nơi xảy ra sạt lở đất, gây cô lập ở một số địa phương, nhiều hộ dân phải di dời, sơ tán, một số khu vực bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn.

Tính đến ngày 22-11, trên khu vực biên giới tỉnh Gia Lai mưa lũ đã làm sập 24 căn nhà; 54 điểm/14 xã, phường, 9.681 hộ/30.305 khẩu trên khu vực biên giới bị ngập lụt. Sạt lở đất 26 điểm/6 xã, phường và ảnh hưởng trực tiếp đến 528 hộ/1.761 khẩu, đã di dời 428 hộ/1.357 khẩu.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu (thứ 9 từ phải sang) trao quà cho người dân xã An Lương. Ảnh: Thanh Bình

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai huy động 100% quân số, sử dụng 8 ô tô, 3 ca nô, 1 xuồng hơi, 2 xuồng vượt sông, 85 xe máy… phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng nỗ lực di dời, đưa người dân tại các vùng xung yếu, ngập lụt ra các vị trí an toàn; tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Theo đó, đơn vị phối hợp di dời 4.455 hộ/13.735 nhân khẩu; kêu gọi, phối hợp các tổ chức, cá nhân vận chuyển, trao đến tay người dân tại các khu vực bị ngập sâu, bị cô lập 350 thùng mì tôm, 3.270 lốc nước lọc, 4.500 suất cơm, 4.750 suất quà và các nhu yếu phẩm khác như quần áo, lương thực, thực phẩm…

Đoàn công tác trao quà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: Thanh Bình

Qua nghe báo cáo và kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại một khu vực, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu ghi nhận, biểu dương những cố gắng của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai trong công tác tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu chỉ đạo BĐBP tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện tham gia cùng địa phương và các lực lượng khác khắc phục hậu quả mưa lũ; giúp người dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh khi nước rút và tăng cường phòng-chống dịch bệnh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu thăm hỏi, động viên và trao quà cho anh Nguyễn Khắc Thinh. Ảnh: Thanh Bình

Sau khi nắm tình hình tại Ban Chỉ huy, Đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng 60 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho người dân bị thiệt hại nặng nề tại xã Tuy Phước và An Lương; thăm và tặng quà trị giá 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Khắc Thinh (nhân viên máy tàu kiêm điện tàu Hải đội Biên phòng 2) bị tai nạn trong quá trình giúp dân; trao kinh phí hỗ trợ cho 16 gia đình cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh có nhà bị ngập lụt.

Trước đó, Thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Khắc Thinh.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

