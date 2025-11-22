Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà động viên người dân làng chài Hải Minh

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGÔ SƯƠNG

(GLO)- Sáng 22-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng lãnh đạo phường Quy Nhơn đã đến thăm, tặng quà động viên người dân làng chài Hải Minh, đồng thời kiểm tra tình hình sạt lở và hư hỏng bờ kè tại đây.

Đoàn đã đến thăm và thắp hương viếng bà Đặng Thị Chim-nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở núi làm sập nhà; chồng bà cũng bị thương nặng trong vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh gửi lời chia buồn sâu sắc và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng giúp gia đình vượt qua khó khăn.

anh-1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong do sạt lở núi làm sập nhà tại làng chài Hải Minh. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại điểm trao quà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh động viên bà con làng chài Hải Minh nỗ lực khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm để người dân ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng thông tin về chính sách hỗ trợ của tỉnh dành cho người dân thuộc vùng thiệt hại do lũ lụt.

anh-2.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà cho bà con làng chài Hải Minh. Ảnh: Hoàng Vũ

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế đoạn bờ kè bị hư hỏng gần 200 m và khu vực sạt lở tại làng chài Hải Minh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương nghiên cứu phương án di dời các hộ dân sinh sống tại khu vực nguy cơ sạt lở cao, đồng thời sớm triển khai gia cố bờ kè để hạn chế thiệt hại trong các đợt mưa lũ tiếp theo.

anh-3.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) cùng lãnh đạo phường Quy Nhơn kiểm tra bờ kè tại làng chài Hải Minh. Ảnh: Hoàng Vũ

Dịp này, Agribank-Chi nhánh Bình Định trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ; đồng thời hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong.

