Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Gần trưa 22-11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tặng người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước Đông.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5.

z7250524629829-b9fba4921d3e2c549cdf190f8b61fd86.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác trung ương, tỉnh về thăm, động viên người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước Đông.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh.

Tuy Phước Đông là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do “thiên tai kép” - bão số 13 và mưa lớn gây ngập lụt diện rộng. Trong đó, mưa lũ đã làm 28 ngôi nhà bị sập; 25 ngôi nhà bị tốc mái; 2.561 hộ có nhà bị ngập nước…

z7250749629037-2cd3cb338b99d9691d9041506d88617e.jpg
z7250524754335-044e31066c017bdde39976087f95b144.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp vào thăm một số gia đình người dân ở thôn Lạc Điền bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp vào thăm một số gia đình người dân ở thôn Lạc Điền bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Chị Nguyễn Minh Dự (SN 1995, trú thôn Lạc Điền) chia sẻ: “Trận lũ này quá kinh hoàng. Trong phút chốc căn nhà bị nước lũ làm sập cuốn trôi nhiều tài sản mà lâu nay gia đình tích góp được. May mắn là cả nhà còn sống sót vì chủ động sơ tán đến nhà hàng xóm trước đó”.

84f1234fe2b56eeb37a4.jpg
Căn nhà của gia đình chị Dự đã sụp đổ hoàn toàn.
z7250524607907-06c27f75906e9be5fe85d380bf279237.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang (bìa phải) bồng con gái của chị Dự.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ sâu sắc và động viên gia đình chị Dự sớm vượt qua mất mát. Bộ trưởng cũng đề nghị chính quyền địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ gia đình chị Dự cũng như các hộ dân bị thiệt hại khác khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

z7250524627948-7b1ec58863b1d071cd86d871e307bdbc.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện, động viên người dân xã Tuy Phước Đông bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến người dân xã Tuy Phước Đông và khẳng định bà con “không bao giờ bị bỏ lại phía sau” trong lúc thiên tai, hoạn nạn.

“Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương cùng cơ quan chức năng đã và đang làm hết mình để khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra”-Đại tướng Phan Văn Giang nói.

z7250524636824-401cb99e5a464801ffd3f0f7692ee33f.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ ở xã Tuy Phước Đông.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng bày tỏ mong muốn nhân dân xã Tuy Phước Đông tiếp tục nỗ lực, chung tay cùng chính quyền địa phương khắc phục những khó khăn, mất mát do mưa lũ gây ra để sớm ổn định cuộc sống.

img-9805.jpg
Người dân xã Tuy Phước Đông phấn khởi vì được Đại tướng Phan Văn Giang về thăm.
img-9771.jpg
Đoàn công tác trung ương, tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng người dân.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng 50 suất quà của Bộ Quốc phòng; Quân khu 5 tặng 20 suất quà cho người dân xã Tuy Phước Đông bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

