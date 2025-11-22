Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai phân bổ 2.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2673/QĐ-UBND phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

anh-cuu-tro.jpg
Tỉnh Gia Lai huy động lực lượng cứu trợ lương thực, nước uống cho người dân đang bị nước lũ cô lập. Ảnh: Hải Yến

Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng. Đối với những hộ có nhà sập hoàn toàn, nhà tốc mái hoàn toàn, bị hư hỏng, tốc mái một phần thì thực hiện theo chính sách hỗ trợ tại Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 8-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2-cuu-tro.jpg
Người dân vùng ngập lũ đã được hỗ trợ thức ăn, nước uống. ﻿Ảnh: ĐVCC

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai nhanh các biện pháp hỗ trợ người dân về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, tuyệt đối không để người dân không có chỗ ở, bị đói, khát.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, mất mát đối với các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất, nhất là các gia đình có người chết, người bị thương.

Tỉnh cũng tập trung huy động lực lượng, nguồn lực để dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng-chống dịch bệnh sau mưa lũ; bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, khám-chữa bệnh cho người dân và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi lũ rút.

null