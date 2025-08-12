Danh mục
Gia Lai: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế

OANH YẾN
(GLO)- Sáng 12-8, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Khóa học diễn ra từ ngày 12 đến 14-8, với sự tham gia của hơn 70 học viên là đại diện lãnh đạo, công chức của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

anh-2.jpg
Các học viên tham gia khóa bồi dưỡng. Ảnh: Oanh Yến

Trong thời gian học, các giảng viên, chuyên gia đầu ngành sẽ cập nhật, trang bị cho học viên những nội dung như: nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế và công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước; tận dụng các quy tắc xuất xứ trong bối cảnh các FTA thế hệ mới; tình hình Campuchia và quan hệ Việt Nam-Campuchia; các vấn đề cần lưu ý trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước; cập nhật tình hình thế giới, khu vực và triển khai hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới; công tác lễ tân đối ngoại, tổ chức các sự kiện đón tiếp khách nước ngoài.

Được biết, khóa học diễn ra trong khuôn khổ “Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 1-12-2020.

