Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Kbang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, xã phấn đấu không còn hộ nghèo.

Dự đại hội còn có các đồng chí: Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện Kbang (cũ) qua các thời kỳ; đại diện Thường trực Đảng ủy các: xã Tơ Tung, Kông Bơ La, Sơn Lang, Đak Rong và Krong cùng 179 đại biểu đại diện 1.437 đảng viên của 57 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hữu Nở

Xã Kbang được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Kbang, xã Lơ Ku và xã Đăk Smar.

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, Đảng bộ thị trấn Kbang đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Đak Smar đạt và vượt 22/30 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Lơ Ku đạt và vượt 18/25 chỉ tiêu.

Công tác xây dựng Đảng chuyển tích cực, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được triển khai nghiêm túc, nền nếp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 85% đến 90%, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 15% đến 20%. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới. Công tác dân vận được chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; công tác dân tộc và tôn giáo tiếp tục có chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và thống nhất thông qua 18 chỉ tiêu chính, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá cùng các nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh Hữu Nở

Cụ thể, xã phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 9,3%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 40,45% so với năm 2025; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; đào tạo nghề cho 250 lao động nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,93%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,36%; xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”; hằng năm 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt 3%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn biểu dương những kết quả đã đạt được và đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kbang phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, nỗ lực lớn, quyết tâm cao; kết hợp chặt chẽ giữa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tận dụng thời cơ và tiềm năng sẵn có như vị trí trung tâm, hạ tầng đô thị, bản sắc văn hóa đa dân tộc, cảnh quan-khí hậu thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái và cây công nghiệp giá trị cao.

Xã Kbang cần tập trung ổn định tổ chức, hoàn thiện bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai nhiệm vụ theo tinh thần “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất.

Cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành kế hoạch, chương trình hành động sát thực tiễn; triển khai 3 chương trình trọng tâm, 4 đột phá ngay từ đầu nhiệm kỳ với phương châm “6 rõ” và tinh thần “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm”.

Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, phấn đấu cuối nhiệm kỳ xã không còn hộ nghèo; chú trọng phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Chú trọng củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung đổi mới tư duy quản lý, xây dựng chính quyền kiến tạo, chính quyền số, xã hội số; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị của Tỉnh ủy về thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường kết nghĩa giữa cơ quan, đơn vị với thôn, làng.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kbang nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kbang gồm 19 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp hình lưu niệm. Ảnh: Hữu Nở

Trước đó, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kbang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã; đồng thời dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Ka Nak.