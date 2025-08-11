Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 11-8, tại Hội trường 2-9, Đảng bộ phường Pleiku đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

dong-chi-nguyen-trong-nghia-uy-vien-bo-chinh-tri-bi-thu-trung-uong-dang-truong-ban-tuyen-giao-va-dan-van-trung-uong-ve-du-va-chi-dao-hoi-dai-hoi.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa phải)-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Dự Đại hội còn có đồng chí Ngô Đông Hải-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II-Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Địa bàn V-Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vụ Địa phương II-Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Vụ Địa phương II-Ban Nội chính Trung ương, Vụ Địa phương II-Văn phòng Trung ương…

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, TP. Pleiku (cũ) qua các thời kỳ; cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 3.200 đảng viên của 75 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường.

cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-ve-du-dai-hoi-anh-duc-thuy.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân phường Pleiku đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 10,01%. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt 48.490 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 ước đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 145 triệu đồng/năm, gấp 1,75 lần so với năm 2020.

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường hiện chỉ còn 0,04%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế so với dân số đạt 89,94%; 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa…

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới được quan tâm; chất lượng của cấp ủy, bí thư chi bộ ngày càng nâng cao.

bi-thu-dang-uy-phuong-pleiku-nguyen-xuan-phuoc-phat-bieu-khai-mac-dai-hoi-anh-duc-thuy.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước khẳng định: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, chúng ta tự hào với những kết quả toàn diện đạt được trên tất cả lĩnh vực. Đây là kết quả, công sức và tâm huyết của các thế hệ cán bộ thành phố, xã, phường (cũ) qua các thời kỳ, của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn phường.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với mục tiêu như chủ đề Đại hội xác định là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; năng động, sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số; huy động có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng phường Pleiku văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm vùng động lực của tỉnh”, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải không ngừng nỗ lực, nhận thức sâu sắc hơn nữa và phải thể hiện bằng những kết quả cụ thể, trách nhiệm, quyết tâm cao để trở thành phường kiểu mẫu.

quang-canh-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-phuong-pleiku-anh-duc-thuy.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I. Ảnh: Đức Thụy

Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường Pleiku, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, phường (cũ), chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để đưa phường Pleiku tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Đại hội cũng là dịp để kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các mặt hạn chế, tồn tại do chủ quan; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo tiền đề vững chắc cho Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Đại hội còn có nhiệm vụ thảo luận, đóng góp ý kiến thật sự chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lơ Pang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ xã Lơ Pang cần quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 8 và 9-8, Đảng bộ xã Lơ Pang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ xã quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Xã Ân Tường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Xã Ân Tường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 7-8, Đảng bộ xã Ân Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 723 đảng viên thuộc 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đề ra.

Cần tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đưa xã Vĩnh Sơn phát triển giàu mạnh

Cần tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đưa xã Vĩnh Sơn phát triển giàu mạnh

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cần tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung tay xây dựng xã phát triển giàu mạnh.

Gia Lai: Triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với quyết tâm chính trị cao nhất

Gia Lai: Triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với quyết tâm chính trị cao nhất

Chính trị

(GLO)- Chiều 5-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

null