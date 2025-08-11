Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 11-8, tại Hội trường 2-9, Đảng bộ phường Pleiku đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa phải)-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Dự Đại hội còn có đồng chí Ngô Đông Hải-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II-Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Địa bàn V-Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vụ Địa phương II-Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Vụ Địa phương II-Ban Nội chính Trung ương, Vụ Địa phương II-Văn phòng Trung ương…

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, TP. Pleiku (cũ) qua các thời kỳ; cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 3.200 đảng viên của 75 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân phường Pleiku đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 10,01%. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt 48.490 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 ước đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 145 triệu đồng/năm, gấp 1,75 lần so với năm 2020.

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường hiện chỉ còn 0,04%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế so với dân số đạt 89,94%; 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa…

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới được quan tâm; chất lượng của cấp ủy, bí thư chi bộ ngày càng nâng cao.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước khẳng định: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, chúng ta tự hào với những kết quả toàn diện đạt được trên tất cả lĩnh vực. Đây là kết quả, công sức và tâm huyết của các thế hệ cán bộ thành phố, xã, phường (cũ) qua các thời kỳ, của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn phường.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với mục tiêu như chủ đề Đại hội xác định là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; năng động, sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số; huy động có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng phường Pleiku văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm vùng động lực của tỉnh”, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải không ngừng nỗ lực, nhận thức sâu sắc hơn nữa và phải thể hiện bằng những kết quả cụ thể, trách nhiệm, quyết tâm cao để trở thành phường kiểu mẫu.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I. Ảnh: Đức Thụy

Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường Pleiku, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, phường (cũ), chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để đưa phường Pleiku tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Đại hội cũng là dịp để kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các mặt hạn chế, tồn tại do chủ quan; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo tiền đề vững chắc cho Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Đại hội còn có nhiệm vụ thảo luận, đóng góp ý kiến thật sự chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.