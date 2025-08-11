Xây dựng phường Pleiku xứng tầm là vùng động lực của tỉnh

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định sự lớn mạnh của Ðảng bộ, chính quyền và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để phường Pleiku phát triển nhanh, bền vững, trở thành vùng động lực của tỉnh trong thời gian tới.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân phường Pleiku đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 10,01%. Trong đó, công nghiệp tăng 10,17%; xây dựng tăng 7,62%, nông - lâm - thủy sản tăng 3,24%; dịch vụ tăng 10,89%. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt 48.490 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 145 triệu đồng/năm, gấp 1,75 lần so với năm 2020.

Diện mạo đô thị phường Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đ.T

Đáng chú ý, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng khá, ước giá trị sản xuất năm 2025 gấp 1,9 lần năm 2020, tăng bình quân 5 năm là 9,36%, khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của phường. Khu công nghiệp Trà Đa với 62 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư 3.797,5 tỷ đồng (đã thực hiện gần 2.983 tỷ đồng) đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2025 ước đạt 26.690 tỷ đồng, gấp 1,79 lần năm 2020, tăng bình quân 5 năm đạt 10,89%.

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng luôn được chú trọng. Đặc biệt, nhiều công trình, dự án triển khai đúng kế hoạch, đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần để diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp. Công tác đầu tư, chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến, tỷ lệ đô thị hóa đạt 92%.

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường hiện chỉ còn 0,04%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT so với dân số đạt 89,94%; duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ; 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa…

Trong xây dựng Đảng, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới được quan tâm; chất lượng của cấp ủy, bí thư chi bộ ngày càng nâng cao. Các tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Nhiệm kỳ qua, các tổ chức đảng đã kết nạp được 121 đảng viên mới, đạt 5,6% trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ của Đảng bộ (2.143 đảng viên). Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng so với đầu nhiệm kỳ.

Xây dựng Pleiku thành phường kiểu mẫu

Phường Pleiku được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường: Tây Sơn, Hội Thương, Hoa Lư, Phù Đổng và xã Trà Đa. Đây là khu vực nền tảng đô thị, trung tâm KT-XH, vùng động lực phát triển của tỉnh.

Trên cơ sở đó, Pleiku xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách; khơi thông và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH.

Người dân, du khách dạo chơi, tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết trên địa bàn phường Pleiku. Ảnh Đ.T

Để cụ thể hóa mục tiêu chung, phường Pleiku sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung triển khai các dự án khu mua sắm, ẩm thực, giải trí hoạt động ban đêm (khu vực suối Hội Phú, Quảng trường Đại Đoàn Kết...). Thu hút đầu tư các dự án có tính lan tỏa như: Khu đô thị CK54; khu biệt thự và nhà phố cao cấp; dự án khu dân cư đường Lương Thạnh; khu sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Trà Đa; dự án xây dựng khu phức hợp thương mại cao tầng; dự án thương mại, dịch vụ, shophouse; dự án khu dân cư đường Lý Tự Trọng và vùng phụ cận; các chợ, trung tâm thương mại, nông nghiệp công nghệ cao...

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với khai thác giá trị văn hóa, lịch sử bản địa. Đầu tư vào các điểm du lịch cộng đồng gắn với khai thác tiềm năng văn hóa, lịch sử, sinh thái tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng PleiÔp. Phát triển du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực, làng nghề truyền thống... nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Thứ ba, phối hợp tổ chức khai thác có hiệu quả Khu công nghiệp Trà Đa, hỗ trợ phát triển cho DN vừa và nhỏ, DN khởi nghiệp trên địa bàn. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng bình quân 5 năm đạt trên 8,63%.

Thứ tư, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; hình thành các vùng chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Phấn đấu đến năm 2030, giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 400 triệu đồng trở lên. Đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP, phát triển 1 sản phẩm đạt 5 sao, xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thứ năm, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, triển khai lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị với mục tiêu “phủ kín” quy hoạch phân khu toàn phường, quy hoạch chi tiết xây dựng đạt trên 60%. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội; ưu tiên nguồn vốn đầu tư công trình giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng; đầu tư phát triển hệ thống giao thông đối nội, giao thông tĩnh, giao thông đối ngoại theo quy hoạch và định hướng phát triển phường đến năm 2030; đồng thời mở rộng mạng lưới, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch...

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Pleiku xác định 3 khâu đột phá.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo; thúc đẩy đột phá về khoa học công nghệ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường sử dụng dịch vụ công toàn diện, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ để phục vụ, phát triển.

Xây dựng đội ngũ cán bộ phường có năng lực tổng hợp, ứng dụng công nghệ số, hiểu dân, sâu sát thực tiễn; tạo điều kiện, cơ chế để thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng cán bộ trẻ có trình độ, nhiệt huyết, trách nhiệm. Cùng với đó, tập trung phát triển văn hóa đô thị, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; trong đó, lấy du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa làm trọng tâm, xây dựng phường Pleiku thành “điểm đến” xanh - văn minh - giàu bản sắc.