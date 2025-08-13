Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Mang Yang xác định 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030

NHÂM DUNG
(GLO)- Sáng 13-8, Đảng bộ xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 135 đại biểu đại diện 1.259 đảng viên của 51 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí: Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan của tỉnh.

a.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Huy Toàn

Xã Mang Yang được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Đak Djrăng, xã Đak Yă, thị trấn Kon Dơng (thuộc huyện Mang Yang cũ) và xã Hải Yang (thuộc huyện Đak Đoa cũ).

Trong nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, Đảng bộ xã Mang Yang thực hiện đạt và vượt 82/88 chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Công tác kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên được Đảng bộ coi trọng. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức đã kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt 100%, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt 80,55%. Hằng năm, 100% chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 89% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Kinh tế phát triển tương đối toàn diện, kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, văn hóa, xã hội có tiến bộ; quốc phòng-an ninh được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,04 triệu đồng/năm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,53%.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030: phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 10,5%; thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 70 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt trên 33 tỷ đồng; tổng diện tích cây trồng trên địa bàn đạt hơn 7.300 ha; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống 0,74%...

Đại hội cũng đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá. Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận về các chỉ tiêu, đề xuất các giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, khi giải quyết công việc, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm chắc chủ trương của Đảng, hiểu đúng pháp luật, làm đúng chức trách, thẩm quyền, đảm bảo công việc được giải quyết nhanh chóng, minh bạch.

Xã Mang Yang nằm trên trục đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, là điều kiện thuận lợi để phát triển trong thời gian tới. Vì vậy, xã cần quan tâm khai thác và tận dụng tối đa lợi thế này để nâng cao đời sống Nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, xã phải chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Ngay sau Đại hội, xã cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, không chỉ cho cả nhiệm kỳ 5 năm mà cho từng giai đoạn và hằng năm.

Đồng thời, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số và đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn xã. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, chăm lo giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề cho người dân.

ban-chap-hanh-dang-bo-xa-mang-yang-khoa-i-nhiem-ky-2025-2030-ra-mat-nhan-nhiem-vu.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mang Yang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Huy Toàn

Để thực hiện được trọng trách mới, Phó Chủ tịch UBND đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng như toàn thể đảng viên của xã cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong kỷ nguyên mới, đổi mới tư duy và tầm nhìn. Theo đó, cán bộ cần có 6 tư duy cốt lõi: tư duy phục vụ Nhân dân; tư duy cải cách và đổi mới; tư duy số và công nghệ; tư duy pháp quyền và kỷ cương; tư duy phát triển bền vững, toàn diện; tư duy hội nhập và học hỏi.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mang Yang nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí; đồng chí Lê Trọng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I diễn ra vào sáng 11-8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặt ra yêu cầu xây dựng Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc.

