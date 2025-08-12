Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Chư Pưh quyết tâm xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ THANH
MINH TRUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức trọng thể với sự tham gia của 160 đại biểu đại diện cho 678 đảng viên của 48 tổ chức Đảng trực thuộc.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Huyện ủy Chư Pưh (cũ); lãnh đạo Đảng ủy các xã lân cận.

dong-chi-nguyen-tuan-thanh-uy-vien-btv-tinh-uy-pho-chu-tich-tt-ubnd-tinh-gia-lai.jpg
Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Trung

Xã Chư Pưh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ là xã Ia Phang, xã Chư Don và thị trấn Nhơn Hòa. Sau sáp nhập, Chư Pưh trở thành một trong những xã động lực của tỉnh, có vị trí quan trọng về kinh tế-xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 3 xã, thị trấn trước sáp nhập đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy được củng cố, tinh gọn.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới, dân chủ được phát huy, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân nhiệm kỳ qua của xã Chư Pưh đạt 9,94%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từng bước tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 50,1 triệu đồng. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa.

Công tác bảo vệ môi trường; văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng được củng cố vững chắc, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển...

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Nêu gương-Sáng tạo-Phát triển”, tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và thống nhất với mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thông qua 16 chỉ tiêu chính, trong đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 11,8%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 15,8 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,22%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên…

cac-dai-bieu-du-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-xa-chu-puh-lan-thu-i.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Minh Trung

Để đạt các chỉ tiêu trên, Đại hội đã nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và các nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, nhấn mạnh cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, bảo tồn bản sắc dân tộc; đảm bảo quốc phòng-an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Đảng bộ xã Chư Pưh cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại; quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, nhanh chóng ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, toàn dân. Đổi mới tư duy theo hướng chính quyền “phục vụ và đổi mới sáng tạo”. Tập trung phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tiếp tục tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế, với phương châm "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), trên tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” để đạt được các mục tiêu đề ra; xây dựng xã Chư Pưh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

ra-mat-bch-dang-bo-xa-chu-puh-khoa-i-nhiem-ky-2025-2030-7708.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Pưh khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Trung

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Pưh nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 23 đồng chí; đồng chí Nguyễn Huy Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO) – Ngày 12-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị và mở ra chặng đường mới trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng

Đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-8, Đảng bộ xã Ia Boòng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới sáng tạo-Hiệu quả”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pleiku khóa I. Ảnh: Đức Thụy

Xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I diễn ra vào sáng 11-8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặt ra yêu cầu xây dựng Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-8, tại Hội trường 2-9, Đảng bộ phường Pleiku đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Ia Grai phấn đấu 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Xã Ia Grai phấn đấu 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 10-8, Đảng bộ xã Ia Grai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho 1.129 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Thời sự trong nước

(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh phường Quy Nhơn cần tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lơ Pang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ xã Lơ Pang cần quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 8 và 9-8, Đảng bộ xã Lơ Pang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ xã quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

null