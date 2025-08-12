Chư Pưh quyết tâm xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững

(GLO)- Sáng 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức trọng thể với sự tham gia của 160 đại biểu đại diện cho 678 đảng viên của 48 tổ chức Đảng trực thuộc.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Huyện ủy Chư Pưh (cũ); lãnh đạo Đảng ủy các xã lân cận.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Trung

Xã Chư Pưh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ là xã Ia Phang, xã Chư Don và thị trấn Nhơn Hòa. Sau sáp nhập, Chư Pưh trở thành một trong những xã động lực của tỉnh, có vị trí quan trọng về kinh tế-xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 3 xã, thị trấn trước sáp nhập đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy được củng cố, tinh gọn.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới, dân chủ được phát huy, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân nhiệm kỳ qua của xã Chư Pưh đạt 9,94%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từng bước tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 50,1 triệu đồng. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa.

Công tác bảo vệ môi trường; văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng được củng cố vững chắc, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển...

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Nêu gương-Sáng tạo-Phát triển”, tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và thống nhất với mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thông qua 16 chỉ tiêu chính, trong đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 11,8%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 15,8 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,22%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên…

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Minh Trung

Để đạt các chỉ tiêu trên, Đại hội đã nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và các nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, nhấn mạnh cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, bảo tồn bản sắc dân tộc; đảm bảo quốc phòng-an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Đảng bộ xã Chư Pưh cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại; quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, nhanh chóng ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, toàn dân. Đổi mới tư duy theo hướng chính quyền “phục vụ và đổi mới sáng tạo”. Tập trung phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tiếp tục tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế, với phương châm "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), trên tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” để đạt được các mục tiêu đề ra; xây dựng xã Chư Pưh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Pưh khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Trung

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư Pưh nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 23 đồng chí; đồng chí Nguyễn Huy Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.