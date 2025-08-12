Đảng bộ xã Ia Dơk phấn đấu phát triển toàn diện, bền vững

(GLO)- Trong 2 ngày (10 và 11-8), Đảng bộ xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 120 đại biểu đại diện cho hơn 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đ.Y

Xã Ia Dơk được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Ia Dơk và Ia Kla (huyện Đức Cơ cũ).

Trong nhiệm kỳ qua, 2 xã đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Xã Ia Dơk (cũ) đạt và vượt 21/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra; xã Ia Kla (cũ) đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII đề ra.

Đời sống người dân không ngừng được nâng cao; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt trên 5%; thu nhập bình quân theo đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2,5 đến 3,1%/năm.

Đến năm 2025, kinh tế xã Ia Dơk phát triển ổn định; cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế được đầu tư, nâng cấp; an sinh xã hội và quốc phòng-an ninh được bảo đảm. Hệ thống chính trị ở địa phương được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Dơk nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đ.Y

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ- Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đề ra mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 60 triệu đồng. Đến cuối nhiệm kỳ xã Ia Dơk phấn đấu có 8/16 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu đó, Đảng bộ xã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu; nâng cao đời sống nhân dân; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng xã Ia Dơk phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Ia Dơk đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đề nghị nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền sau sắp xếp; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số...



Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ia Dơk nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 đồng chí; đồng chí Siu Luynh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.