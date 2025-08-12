Đảng bộ xã Ia Dơk phấn đấu phát triển toàn diện, bền vững

Danh mục
ĐINH YẾN
(GLO)- Trong 2 ngày (10 và 11-8), Đảng bộ xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 120 đại biểu đại diện cho hơn 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đ.Y

Xã Ia Dơk được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Ia Dơk và Ia Kla (huyện Đức Cơ cũ).

Trong nhiệm kỳ qua, 2 xã đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Xã Ia Dơk (cũ) đạt và vượt 21/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra; xã Ia Kla (cũ) đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII đề ra.

Đời sống người dân không ngừng được nâng cao; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt trên 5%; thu nhập bình quân theo đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2,5 đến 3,1%/năm.

Đến năm 2025, kinh tế xã Ia Dơk phát triển ổn định; cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế được đầu tư, nâng cấp; an sinh xã hội và quốc phòng-an ninh được bảo đảm. Hệ thống chính trị ở địa phương được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Dơk nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đ.Y

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ- Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đề ra mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 60 triệu đồng. Đến cuối nhiệm kỳ xã Ia Dơk phấn đấu có 8/16 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu đó, Đảng bộ xã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu; nâng cao đời sống nhân dân; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng xã Ia Dơk phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Ia Dơk đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đề nghị nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền sau sắp xếp; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số...

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ia Dơk nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 đồng chí; đồng chí Siu Luynh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng

Đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-8, Đảng bộ xã Ia Boòng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới sáng tạo-Hiệu quả”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pleiku khóa I. Ảnh: Đức Thụy

Xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I diễn ra vào sáng 11-8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặt ra yêu cầu xây dựng Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-8, tại Hội trường 2-9, Đảng bộ phường Pleiku đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ xã Bàu Cạn

Bàu Cạn phấn đấu trở thành xã phát triển toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Xây dựng địa phương phát triển toàn diện là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 10-8.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lơ Pang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ xã Lơ Pang cần quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 8 và 9-8, Đảng bộ xã Lơ Pang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ xã quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Xã Ân Tường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Xã Ân Tường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 7-8, Đảng bộ xã Ân Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 723 đảng viên thuộc 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đề ra.

null