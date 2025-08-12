Danh mục
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ CHƯ PRÔNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Đảng bộ xã Chư Prông được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ thị trấn Chư Prông (cũ) và Đảng bộ các xã: Ia Drang, Ia Phìn, Ia Kly. Sau sáp nhập, Đảng bộ có 59 tổ chức đảng trực thuộc với 1.657 đảng viên. Quy mô xã Chư Prông mới cũng được mở rộng với diện tích tự nhiên 124,77 km2; 7.417 hộ dân với 33.892 nhân khẩu.

Chuyển mình mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, Đảng bộ các địa phương trước sáp nhập vẫn duy trì ổn định chính trị, phát triển KT-XH, hoàn thành hầu hết chỉ tiêu nghị quyết.

Bà Lê Thị Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chư Prông, đánh giá: Nhờ chủ động triển khai các giải pháp, 5 năm qua, xã cơ bản giữ vững an ninh chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực KT-XH. Điểm nhấn là các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện hạ tầng, nâng cao đời sống người dân.

9-1-bg.jpg
Xã Chư Prông có lợi thế về phát triển nông nghiệp với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, trong đó có cây cà phê, hồ tiêu. Ảnh: Hồng Thương

“Nổi bật, xã đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới với 99 công trình, 41 dự án, tổng vốn hơn 95 tỷ đồng; thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi với tổng kinh phí trên 11,9 tỷ đồng”, bà Phú cho hay.

Bên cạnh đó, xã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trên lĩnh vực kinh tế. Trong giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 7,60%/năm (vượt 0,79%); tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 ước đạt 8.812 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2020. Ngành công nghiệp - xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 9,25%/năm. Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ bình quân giai đoạn này đạt 625.064 tỷ đồng.

Nông nghiệp tiếp tục là trụ cột với tổng giá trị đạt 4.873 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2020; tổng sản lượng lương thực đạt 1.628,9 tấn, vượt kế hoạch; sản lượng thủy sản tăng gấp 3 lần, tổng đàn gia súc đạt hơn 8.420 con.

Giai đoạn này, xã thu hút 3 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 256,3 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt hơn 365 tỷ đồng, bình quân 60,9 tỷ đồng/năm.

Hướng tới xã động lực phía Tây Nam

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Chư Prông sẽ phát huy thành quả, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, phấn đấu trở thành xã động lực phát triển của vùng Tây Nam tỉnh Gia Lai.

them3.jpg
Xã Chư Prông đã huy động nhiều nguồn lực cải thiện hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hồng Thương

Phân tích về định hướng phát triển thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Phạm Ngọc Toàn cho hay, sau sáp nhập, Chư Prông có quỹ đất rộng và hơn 6.000 ha cây trồng giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, hồ tiêu, điều… Xã đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tốc độ tăng giá trị sản phẩm 8,7%/năm; kim ngạch xuất khẩu 28 triệu USD; doanh thu bán lẻ và dịch vụ 4.862 tỷ đồng; thu ngân sách 19,9 tỷ đồng; diện tích gieo trồng 7.530 ha; tạo việc làm mới cho 600 lao động, nâng thu nhập bình quân lên 85 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,45%.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, xã tập trung 4 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh; đẩy mạnh liên kết sản xuất - tiêu thụ, ứng dụng KHKT, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, du lịch, tạo động lực tăng trưởng mới. Đầu tư hạ tầng đồng bộ, đặc biệt hạ tầng số, giao thông kết nối, hạ tầng sản xuất và dân sinh…

Ngoài ra, xã huy động các nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng số, hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 9.360 tỷ đồng. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hỗ trợ người nghèo tiếp cận chính sách về đất đai, tín dụng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm… Từ đó, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

