Xã Gào quyết tâm bứt phá để phát triển toàn diện

NGUYỄN HỮU SUNG (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gào)
(GLO)- Ngày 13-8, Ðảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng địa phương vẫn đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Đảng bộ xã Gào được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ: Xã Gào, xã Ia Kênh, thuộc TP Pleiku (cũ) và xã Ia Pếch, thuộc huyện Ia Grai (cũ); với 32 tổ chức Đảng trực thuộc, 480 đảng viên. Tổng diện tích tự nhiên của xã 182,47 km², dân số 15.957 người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 64%.

Đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy 3 xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Kịp thời quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và tổ chức thực hiện đạt được kết quả quan trọng. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, kết nạp 82 đảng viên mới trong nhiệm kỳ.

Đặc biệt, xã đã triển khai hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành.

82.jpg
Xã Gào tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng cà phê. Ảnh: Quang Tấn

Trên cơ sở tiềm năng đất đai màu mỡ và lực lượng lao động dồi dào, các xã xác định nông nghiệp là ngành chủ đạo. Cà phê tiếp tục được khẳng định là cây trồng chủ lực. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng KHKT vào sản xuất. Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai như ghép đa thân trên cây cà phê, trồng xen cây ăn trái để tăng giá trị kinh tế.

Chăn nuôi duy trì ổn định, công tác phòng-chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng đều hằng năm. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã Gào (cũ) đạt 70 triệu đồng (100% chỉ tiêu), xã Ia Kênh (cũ) 50,4 triệu đồng (105% chỉ tiêu), xã Ia Pếch (cũ) 50,74 triệu đồng (195% chỉ tiêu).

Hoạt động thương mại-dịch vụ phát triển, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên, góp phần mở rộng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Các xã cũng đã tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, cơ khí… giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Thu ngân sách hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đồng bộ, nhận được sự đồng thuận của người dân, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường, trạm được đầu tư. Đến nay, 6/17 làng đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,52%. Quốc phòng - an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Bứt phá kinh tế, giữ gìn văn hóa

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ xã Gào xác định nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển KT-XH bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; bảo tồn bản sắc văn hóa; thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

81.jpg
Sau sáp nhập, xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Đảng bộ xã xác định 4 chương trình trọng tâm và 6 nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, Đảng bộ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng gắn công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng với tăng cường phát triển đảng viên mới; xây dựng thôn, làng vững mạnh toàn diện.

Đáng chú ý, về kinh tế, xã tập trung phát triển theo cơ cấu: nông nghiệp; thương mại - dịch vụ - du lịch; tiểu thủ công nghiệp. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm; làm tốt công tác quy hoạch cây trồng, tổ chức sản xuất đạt hiệu quả. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nhu cầu của thị trường; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án để hỗ trợ DN, HTX, hộ dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông sản có chứng nhận VietGAP, GlobalGAP… gắn với kiểm soát chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Tập trung rà soát, điều chỉnh và thực hiện tốt Đồ án quy hoạch chung của xã đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hằng năm, đảm bảo khai thác các tiềm năng, lợi thế của xã.

Về hạ tầng, xã tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đầu tư nâng cấp đường giao thông, công trình hạ tầng nông thôn, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý lĩnh vực văn hóa, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Tiếp tục duy trì và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch sẵn có của địa phương…

Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, coi trọng giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống, kỹ năng. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một số chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 của xã Gào

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 8,2% trở lên; tổng vốn đầu tư xây dựng đạt 210 tỷ đồng trở lên.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 85% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95% trở lên; giảm hộ nghèo đa chiều đạt 0,78%/năm trở lên; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

- Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 75 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 80% trở lên…

