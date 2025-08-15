Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung:

Đảng bộ xã Ia Chia cần quan tâm công tác giảm nghèo với cách làm mới, thiết thực, hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH THOAN
PHƯƠNG LỘC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh và 120 đại biểu đại diện cho 255 đảng viên của 17 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

anh-1.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Thoan

Xã Ia Chia là đơn vị hành chính không thực hiện sáp nhập. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 4,5%; thu nhập bình quân đầu người hơn 51,1 triệu đồng/năm. Xã hiện có 7/10 làng đã đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng-an ninh được giữ vững; duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền xã Sê San (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Ia Chia đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với xóa bỏ hủ tục lạc hậu…

anh-2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và Đại tá Nguyễn Thế Vinh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Chia nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Thoan

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ xã Ia Chia đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Đảng bộ xã cần quan tâm hơn nữa công tác giảm nghèo với cách làm mới, thiết thực, hiệu quả; vừa khơi dậy nội lực của nhân dân, vừa phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ.

Triển khai đồng bộ, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo dám nghĩ, dám làm; chú trọng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt về hạ tầng giao thông và hệ thống chợ.

Đồng chí Rah Lan Chung cũng đặc biệt nhấn mạnh, xã phải luôn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm biên giới hòa bình; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần cụ thể hóa phương châm, chủ đề Đại hội để đưa xã ngày càng phát triển vững mạnh.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I gồm 18 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí. Đồng chí Ksor Khiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đồng thời, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 7,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người là 60 triệu đồng/năm; có 9/10 làng đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7%; 100% cho bộ thôn, làng có cấp ủy; kết nạp đảng viên mới đạt 4% so với đầu nhiệm kỳ…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

(GLO)- Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho 1.679 đảng viên của 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phường Bình Định phấn đấu đến cuối năm 2030 không còn hộ nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới mục tiêu xã phát triển trung bình khá

Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-8), Đảng bộ xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 99 đại biểu đại diện cho 280 đảng viên thuộc 20 tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho 1.679 đảng viên của 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phường Bình Định phấn đấu đến cuối năm 2030 không còn hộ nghèo.

Xã Kông Chro cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn

Xã Kông Chro cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kông Chro lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 13-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị xã cần tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn.

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Trên cơ sở thành tựu, kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2025, bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm chính trị cao, xã Mang Yang hướng tới xây dựng nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại, đời sống người dân nâng cao, trở thành xã động lực của tỉnh Gia Lai.

null