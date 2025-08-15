Đảng bộ xã Ia Chia cần quan tâm công tác giảm nghèo với cách làm mới, thiết thực, hiệu quả

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh và 120 đại biểu đại diện cho 255 đảng viên của 17 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Thoan

Xã Ia Chia là đơn vị hành chính không thực hiện sáp nhập. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 4,5%; thu nhập bình quân đầu người hơn 51,1 triệu đồng/năm. Xã hiện có 7/10 làng đã đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng-an ninh được giữ vững; duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền xã Sê San (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Ia Chia đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với xóa bỏ hủ tục lạc hậu…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và Đại tá Nguyễn Thế Vinh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Chia nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Thoan

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ xã Ia Chia đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Đảng bộ xã cần quan tâm hơn nữa công tác giảm nghèo với cách làm mới, thiết thực, hiệu quả; vừa khơi dậy nội lực của nhân dân, vừa phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ.

Triển khai đồng bộ, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo dám nghĩ, dám làm; chú trọng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt về hạ tầng giao thông và hệ thống chợ.

Đồng chí Rah Lan Chung cũng đặc biệt nhấn mạnh, xã phải luôn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm biên giới hòa bình; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần cụ thể hóa phương châm, chủ đề Đại hội để đưa xã ngày càng phát triển vững mạnh.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I gồm 18 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí. Đồng chí Ksor Khiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đồng thời, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 7,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người là 60 triệu đồng/năm; có 9/10 làng đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7%; 100% cho bộ thôn, làng có cấp ủy; kết nạp đảng viên mới đạt 4% so với đầu nhiệm kỳ…