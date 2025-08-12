Danh mục
Ia Chia xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Những năm gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số ở xã biên giới Ia Chia (tỉnh Gia Lai) sử dụng ma túy có dấu hiệu gia tăng. Công an xã đã quyết liệt đấu tranh, truy quét, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân với mục tiêu xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy.

Thời gian qua, trên địa bàn xã biên giới Ia Chia nổi lên tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số bị lôi kéo, dụ dỗ sa vào con đường ma túy.

Tình trạng thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số tụ tập sử dụng ma túy có dấu hiệu gia tăng. Ảnh: Chí Trung

Ngày 29-7, theo lịch gọi hỏi răn đe đối tượng trong đợt cao điểm, Công an xã Ia Chia đã mời K.T. (SN 2009, trú tại làng Lang) lên làm việc và xét nghiệm nhanh chất ma túy có trong cơ thể. Kết quả, T. dương tính với ma túy, loại Methamphetamin.

Quá trình làm việc, T. thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với Rơ Mah Vư (SN 2006), Ksor Sala (SN 2007, cùng trú tại làng Lang) và R.L.U. (SN 2008, trú tại làng Beng) tại nhà của Vư. Được sự động viên của gia đình và Công an xã, Vư, Sala và U. đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an xã tiến hành lập biên bản, thu giữ và niêm phong đồ vật, tài liệu có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan Công an, T. tỏ ra ân hận: “Trong những lần đi chơi với các anh trong làng, các anh rủ nên em cũng hút thử. Em rất hối hận, mong mọi người đừng bao giờ thử ma túy như em”.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt địa bàn, Công an xã Ia Chia đã phát hiện đối tượng Puih Vệ (SN 2007, trú tại làng Beng) có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy. Ngày 11-7, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện đối tượng cất giấu ma túy trong gian bếp của gia đình. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 gói nilon bên trong chứa ma túy đá.

Đối tượng Puih Vệ đã bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Chí Trung

Đại úy Tuấn thông tin: Các đối tượng liên quan đến ma túy đều nghỉ học từ khá sớm, không có việc làm ổn định, thường tụ tập chơi bời, lêu lổng, thiếu sự quản lý của gia đình.

“Khi các đối tượng sa vào ma túy rất dễ phát sinh các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật. Do đó, chúng tôi xác định phải rà soát chặt chẽ, ngăn chặn ngay từ đầu để tệ nạn ma túy không đi sâu bám rễ vào thanh-thiếu niên trên địa bàn”-Đại úy Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, cùng với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, đối tượng tội phạm về ma túy cũng hoạt động tinh vi hơn. Việc giao dịch mua bán, tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy thường xuyên được trao đổi trên không gian mạng nên khó khăn cho công tác truy xét của lực lượng Công an.

Đối tượng Vệ chỉ nơi cất giấu ma túy trong gian bếp của gia đình. Ảnh: Chí Trung

Cũng theo Trưởng Công an xã Ia Chia, từ tháng 11-2023, Công an tỉnh đã có kế hoạch về chuyển hóa địa bàn, xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”. Các nội dung của kế hoạch này đã được đưa vào nghị quyết của Đảng ủy xã Ia Chia, cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn.

Đại úy Tuấn cho hay: “Công an xã Ia Chia sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng Biên phòng và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) để kiểm soát địa bàn, tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm giúp người dân nâng cao ý thức phòng-chống ma túy. Ngoài ra, xã cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cai nghiện, giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng thông qua việc tạo điều kiện học nghề, tìm việc làm”.

null