Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an xã Tây Sơn phát hiện đối tượng tàng trữ, mua bán cỏ Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN GIANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 8-8, Công an xã Tây Sơn cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện vụ mua bán "cỏ Mỹ" (một loại ma túy) xảy ra trên địa bàn xã.

Trước đó, khuya 6-8, trong quá trình tuần tra, khi đi đến đoạn đường Võ Văn Dũng (thuộc khối 2, xã Tây Sơn), lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Quốc Thắng (SN 1997) có hành vi bán cỏ Mỹ cho Cao Minh Thịnh (SN 2002, cùng ở xã Tây Sơn).

Qua khám xét, tổ công tác thu giữ 2 gói ni-lông có chứa cỏ Mỹ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 6 gói cỏ Mỹ tại nhà Thắng.

pl.jpg
Huỳnh Quốc Thắng và số cỏ Mỹ bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận vào cuối tháng 7-2025, Thắng lên mạng tìm và mua 20 gói cỏ Mỹ để sử dụng và bán lại cho Thịnh sử dụng.

Vụ việc đang được Công an xã Tây Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Pháp luật

(GLO)- Chiều 6-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

null