Công an xã Tây Sơn phát hiện đối tượng tàng trữ, mua bán cỏ Mỹ

(GLO)-Ngày 8-8, Công an xã Tây Sơn cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện vụ mua bán "cỏ Mỹ" (một loại ma túy) xảy ra trên địa bàn xã.

Trước đó, khuya 6-8, trong quá trình tuần tra, khi đi đến đoạn đường Võ Văn Dũng (thuộc khối 2, xã Tây Sơn), lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Quốc Thắng (SN 1997) có hành vi bán cỏ Mỹ cho Cao Minh Thịnh (SN 2002, cùng ở xã Tây Sơn).

Qua khám xét, tổ công tác thu giữ 2 gói ni-lông có chứa cỏ Mỹ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 6 gói cỏ Mỹ tại nhà Thắng.

Huỳnh Quốc Thắng và số cỏ Mỹ bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận vào cuối tháng 7-2025, Thắng lên mạng tìm và mua 20 gói cỏ Mỹ để sử dụng và bán lại cho Thịnh sử dụng.

Vụ việc đang được Công an xã Tây Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.