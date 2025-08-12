Xây dựng Đak Đoa xứng tầm xã trọng điểm về phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Trong 2 ngày 11 và 12-8, Đảng bộ xã Đak Đoa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có 181 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 đảng viên của 51 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Tuấn

Xã Đak Đoa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Đak Đoa, xã Glar và xã Tân Bình (thuộc huyện Đak Đoa cũ).

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân các xã, thị trấn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt 63/74 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đều đạt trên 10%, đời sống người dân được cải thiện, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Văn Tuấn

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm 11,3%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030 đạt 94%; tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Đoa nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí. Đồng chí Bùi Thanh Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Đoa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ.

﻿Ảnh: Văn Tuấn

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn cho biết: Nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức cho tỉnh Gia Lai nói chung, xã Đak Đoa nói riêng; đòi hỏi Đảng bộ xã phải thấy rõ trách nhiệm của mình, tiếp tục nỗ lực vươn lên cùng với các xã, phường trên địa bàn tỉnh, triển khai đạt các mục tiêu ở mức độ cao nhất để vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong đó, đồng chí yêu cầu Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng ủy xã Đak Đoa khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Mỗi đại biểu dự đại hội, trên từng cương vị công tác, phải tiên phong trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết; biến những mục tiêu thành sản phẩm có thể lượng hóa; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.