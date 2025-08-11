Xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I diễn ra vào sáng 11-8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặt ra yêu cầu xây dựng Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Pleiku đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, giải pháp chủ yếu được đề cập trong báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp tục nhấn mạnh một số nội dung, giải pháp mà phường Pleiku cần triển khai để đưa địa phương phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm vùng động lực của tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, phường Pleiku cần tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện là then chốt. Trong giai đoạn mới, cần không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý, kiến tạo phát triển nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Ngay sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát tình hình thực tế, với phương châm 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) cùng tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pleiku khóa I. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài ra, Đảng bộ cần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tăng cường bám nắm cơ sở, cầu thị lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng, xử lý hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân tộc, tôn giáo. Đấu tranh chống lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ các dân tộc, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với vị thế là phường trung tâm, Pleiku cần tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, trở thành hạt nhân, tạo động lực thúc đẩy các địa phương phía Tây của tỉnh phát triển.

Chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả 4 nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị.

Tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, hữu cơ theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch, nâng cao giá trị gia tăng.

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó, lấy du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa làm trọng tâm. Tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến xanh-văn minh-giàu bản sắc.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định giữ chức Bí thư, Phó Bí thư phường Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pleiku khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 26 đồng chí.

Đồng thời, chỉ định các đồng chí: Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Thị Liễu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Đặng Toàn Thắng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường; Lê Thị Mai Thảo giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.