Phường Bồng Sơn cần thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 8-8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị phường thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Thị Kim Thu-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 200 đảng viên đại diện cho 1.684 đảng viên thuộc 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-rah-lan-chung-phat-bieu-chi-dao-dai-hoi-anh-phi-long.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phi Long

Với phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, các đại biểu tham dự Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đảng bộ phường Bồng Sơn phấn đấu hằng năm có trên 90% tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường đạt 13,1%/năm.

Phấn đấu đến năm 2030, cơ cấu kinh tế của phường là: nông-lâm nghiệp chiếm 4,5%, công nghiệp-xây dựng chiếm 61,1%, thương mại-dịch vụ chiếm 34,4%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 179 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 475 triệu USD; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 22.200 tỷ đồng; có 20 doanh nghiệp/nghìn dân.

ban-chap-hanh-dang-bo-phuong-bong-son-gom-27-dong-chi-ra-mat-dai-hoi-anh-phi-long.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồng Sơn ra mắt Đại hội. Ảnh: Phi Long

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Nhằm đưa phường Bồng Sơn phát triển nhanh, bền vững như chủ đề Đại hội đề ra, Đảng bộ phường cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội có tính đột phá; linh hoạt vận dụng chính sách, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Đặc biệt, triển khai có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" (gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân) làm nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa phường Bồng Sơn vững bước phát triển, hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Rah Lan Chung cũng đề nghị Đảng bộ phường Bồng Sơn tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng: Với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, phường Bồng Sơn nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I đề ra, đưa Bồng Sơn bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

z6884895903716-4b7d28e7e10983903dd6e555db9b25eb.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Phi Long

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bồng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 27 đồng chí; đồng chí Võ Ngọc Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bồng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

z6884859035429-1e4acd0fcbbb2bd3d57cb6ee7b9b8b0d.jpg
Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phi Long

Trước đó, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại phường Bồng Sơn.

