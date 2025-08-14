Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh dành cho đối tượng 3

Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 học viên là đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã quản lý, đại biểu HĐND cấp xã; lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh và của Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Anh Tuấn

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu một số chuyên đề như: quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận toàn dân gắn với nền an ninh, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cùng với đó là các chuyên đề về phòng-chống chiến lược “diễn biến hoàn bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng-chống vũ khí hủy diệt lớn, sự cố hóa chất, độc xạ, môi trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; hướng dẫn công tác dân quân tự vệ, giáo dục QP-AN khi tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống…; đồng thời, học bắn súng K54 bài 1.