Gia Lai: Hơn 120 cán bộ tập huấn công tác quốc phòng, quân sự địa phương

(GLO)- Sáng 12-8, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) khai mạc lớp tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy PTKV và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp xã năm 2025.

Trong 3 ngày (12 đến 14-8), hơn 120 cán bộ thuộc Ban Chỉ huy PTKV 3-Thống Nhất và 21 Ban CHQS cấp xã trên địa bàn tập trung nghiên cứu các chuyên đề: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban CHQS cấp xã; công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh khi tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; hướng dẫn, xây dựng hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu của ban CHQS cấp xã.

Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 120 cán bộ thuộc Ban Chỉ huy PTKV 3-Thống Nhất và 21 ban CHQS cấp xã. Ảnh: Thanh Tuyền

Ngoài ra, học viên còn được huấn luyện đội ngũ dân quân tự vệ; thống nhất nội dung xây dựng chính quy ban CHQS cấp xã; nội dung, biện pháp xây dựng chi bộ quân sự trong sạch vững mạnh; công tác lãnh đạo của ban CHQS cấp xã, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; hướng dẫn xây dựng ban hành kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu, tác chiến, huấn luyện, diễn tập; xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo nguồn phát triển đảng viên; công tác hậu, cần kỹ thuật của ban CHQS cấp xã...

Lớp tập huấn nhằm thống nhất nhận thức và nội dung thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban CHQS cấp xã trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; làm cơ sở nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.