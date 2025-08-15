Trường CĐ Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Chiều 14-8, Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025. Đến dự có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời, trao đổi những kinh nghiệm hay, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào ở nhà trường.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự được khen thưởng tại ngày hội. Ảnh: X.Đ

Các đại biểu cũng thống nhất về quan điểm, nhận thức và các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thường xuyên, quyết liệt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp của nhà trường và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Sau phần lễ, ngày hội diễn ra sôi nổi với phần giao lưu bóng đá giữa 2 đội Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ và Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh).

Các đại biểu trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường và trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách tại phường Quy Nhơn Tây (1 triệu đồng/suất).

Dịp này, 1 cá nhân của nhà trường được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 1 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an tỉnh Gia Lai cũng khen thưởng 10 cá nhân của nhà trường có thành tích xuất sắc trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự tại trường.