Đồng chí Lưu Trung Nghĩa giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Phú

QUANG TẤN QUANG TẤN
(GLO)-Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Phú đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lưu Trung Nghĩa-Tỉnh ủy viên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường khóa I.

Dự Đại hội có đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, TP. Pleiku (cũ) qua các thời kỳ; cùng 160 đảng viên đại diện cho 971 đảng viên của 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

pho-chu-tich-thuong-truc-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-tran-minh-son-phat-bieu-chi-dao-tai-dai-hoi-quang-tan.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn phát biểu chỉ đạo
﻿tại Đại hội. Ảnh: Quang Tấn

Phường An Phú được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Thắng Lợi và 2 xã An Phú, Chư Á (thuộc TP. Pleiku cũ).

Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 xã, phường cũ đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện còn 0,1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 95%.

quang-canh-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-phuong-an-phu-quang-tan.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Tấn

Công tác bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo chu đáo. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua 24 chỉ tiêu chủ yếu, làm tiền đề cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, có 5 chỉ tiêu phường An Phú đặt ra mức cao hơn tỉnh giao, gồm: tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 2,5 tỷ USD; đến năm 2030, trung bình 110 người dân sẽ có 1 doanh nghiệp; hằng năm, phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; có ít nhất 1 trường THPT trên địa bàn; 100% trường đạt chuẩn quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đề nghị cấp ủy khóa mới nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, bởi đây là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa quyết định. Đồng thời, tiếp tục phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

cac-dai-bieu-bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet-dai-hoi-quang-tan.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Quang Tấn

Cùng với đó, phường cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế, với phương châm "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) cùng tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” để đạt được các mục tiêu đề ra.

Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, thương mại chất lượng cao, du lịch sinh thái, văn hóa. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch.

Đặc biệt, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh.

dong-chi-tran-minh-son-tang-hoa-chuc-mung-ban-chap-hanh-dang-bo-phuong-an-phu-quang-tan.jpg
Đồng chí Trần Minh Sơn (hàng trước, thứ 7 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú khóa I. Ảnh: Quang Tấn

Tập trung phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phải coi con người là trung tâm, động lực của sự phát triển xã hội. Chăm lo toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường quản lý đô thị, đảm bảo môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp…

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường An Phú nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, 25 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I. Đồng chí Lưu Trung Nghĩa-Tỉnh ủy viên, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

null