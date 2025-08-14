An Phú quyết tâm trở thành phường động lực phía Tây tỉnh

(GLO)- Trên nền tảng những kết quả nổi bật cùng tiềm năng, lợi thế sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và người dân quyết tâm xây dựng An Phú trở thành phường động lực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Đây là mục tiêu quan trọng được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra vào sáng 14-8.

Hầu hết chỉ tiêu đều đạt và vượt

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, phường trước sáp nhập (phường Thắng Lợi, xã An Phú, xã Chư Á) nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triển khai trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, nguồn lực đầu tư hạn chế… Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp, cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cả 3 địa phương đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch.

Đảng bộ phường xác định việc thực hiện các quy hoạch hiệu quả, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số sẽ là bước đột phá cho An Phú phát triển nhanh, bền vững. Ảnh: Quang Tấn

Trong đó, phường Thắng Lợi (cũ) thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết; xã Chư Á (cũ) hoàn thành và vượt 25/29 chỉ tiêu; xã An Phú (cũ) hoàn thành và vượt 25/27 chỉ tiêu.

Hạ tầng KT-XH được ưu tiên đầu tư, tạo thêm không gian phát triển mới. Từ các nguồn vốn Nhà nước và đóng góp của Nhân dân, phường Thắng Lợi đã triển khai 57 công trình với tổng kinh phí trên 101,7 tỷ đồng (người dân đóng góp trên 3,4 tỷ đồng).

An Phú đầu tư nhiều hạng mục giao thông, kiên cố hóa kênh mương, nhà văn hóa... với tổng kinh phí trên 35,8 tỷ đồng. Trong khi đó, Chư Á huy động gần 85,5 tỷ đồng (người dân góp gần 8 tỷ đồng) hoàn thiện hạ tầng giao thông, giữ vững xã nông thôn mới và 5 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, tốc độ tăng trưởng khá so với đầu nhiệm kỳ. Số lượng cơ sở thương mại - dịch vụ của phường Thắng Lợi tăng 20%, giá trị thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đạt 245 tỷ đồng/năm, tăng 13% so với năm 2020; thu nhập bình quân của người lao động trong DN đạt 120 triệu đồng/người/năm. Xã An Phú và xã Chư Á cũng ghi nhận sự phát triển ổn định của hoạt động thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

Trong nông nghiệp, diện tích gieo trồng hằng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết: Thắng Lợi tăng 8%, An Phú tăng 21,11%, Chư Á tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Chính sách dành cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng; sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được thực hiện thường xuyên, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được quan tâm chỉ đạo; công tác phát triển đảng viên được quan tâm và đạt kết quả tốt, đến cuối nhiệm kỳ, phường kết nạp 78 đảng viên mới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được quan tâm.

Hướng tới đô thị dịch vụ - công nghiệp hiện đại

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường An Phú đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá, coi đây là mũi nhọn để đưa An Phú trở thành phường động lực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Phường An Phú có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề truyền thống. Ảnh: Quang Tấn

Trong đó, 4 khâu đột phá gồm: quy hoạch đủ tầm cho phát triển bền vững, lâu dài và thực hiện các quy hoạch hiệu quả, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số; xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số để phát triển bền vững; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn, chính trị, kỹ năng hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ để triển khai cải cách hành chính, nền hành chính phục vụ; hỗ trợ phát triển hệ thống DN, HTX để liên kết sản xuất, phát triển thị trường xuất khẩu đứng đầu trên địa bàn tỉnh.

Phường sẽ tập trung lập quy hoạch, kêu gọi đầu tư các khu dịch vụ hỗ trợ, thương mại, siêu thị, chợ nông sản, làng nghề dịch vụ, trung tâm hậu cần logistics gắn với vùng sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.

Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH phục vụ các ngành thương mại - dịch vụ phát triển. Du lịch được định hướng phát triển theo hướng cộng đồng, văn hóa - lịch sử, sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp, gắn với làng nghề truyền thống. Hạ tầng du lịch sẽ được nâng cấp; nhân lực phục vụ du lịch được đào tạo; khuyến khích người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn viên.

Đặc biệt, An Phú ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến công nghệ cao theo chiều sâu, giảm tác động đến môi trường, tạo sản phẩm chất lượng và giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, triển khai các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích DN đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất; phát triển ngành chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí dân dụng... Tăng cường kết nối DN, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và sản phẩm OCOP.

Phường sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Khuyến khích DN đầu tư gắn với hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản gắn thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc.

Nhiều hộ dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Quang Tấn

Cùng với đó, phường tăng cường khai thác nguồn thu, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách hằng năm.

An Phú cũng tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, năng lực quản trị phát triển của chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh dựa trên nền tảng số; phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo sẽ được thực hiện đồng bộ, tăng cường phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội; chú trọng an ninh học đường. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, huy động nguồn lực xã hội chăm lo người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.