Phát triển An Phú xứng tầm vị thế phường động lực của tỉnh

(GLO)- Chiều 10-7, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác của tỉnh đã thăm, kiểm tra và làm việc với phường An Phú để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Phường An Phú được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 3 đơn vị hành chính, gồm: Phường Thắng Lợi, xã An Phú và xã Chư Á; phường có tổng diện tích tự nhiên 32,49 km2; quy mô dân số 40.684 người; trong đó có 30,44% dân số là người dân tộc thiểu số.

Phường An Phú có 9.145 hộ dân, trong đó có 26 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo. Đảng bộ phường An Phú có 46 chi bộ trực thuộc với 934 đảng viên. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của phường hiện có là 70 người.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn thăm và làm việc tại phường An Phú. Ảnh: Minh Trung

Theo đồng chí Lưu Trung Nghĩa-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường An Phú: Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày 26 và 27-6, Đảng ủy phường An Phú đã tổ chức vận hành cơ chế họp Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cơ bản đảm bảo nội dung, chương trình và yêu cầu đề ra.

Vào ngày 1-7, Đảng ủy phường đã ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy. Đến nay, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cơ bản hoàn tất, đảm bảo ổn định tổ chức và đi vào hoạt động hiệu quả.

Về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, từ ngày 1-7 đến ngày 10-7, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết 291 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết hoàn thành trả đúng hạn 133 hồ sơ, đang chuyển đến các cơ quan giải quyết 158 hồ sơ. Qua đánh giá sơ bộ, tỷ lệ hồ sơ tăng rất cao so với trước khi sáp nhập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trò chuyện với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú. Ảnh: Minh Trung

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường An Phú báo cáo tình hình vận hành tổ chức bộ máy, công tác phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập; hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công..., Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường An Phú cần chủ động nắm bắt công việc; kịp thời nghiên cứu các văn bản, thông tư hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để áp dụng vào thực tiễn công tác; cần có các giải pháp đưa phường An Phú phát triển xứng tầm với vị thế của một phường trung tâm, phường động lực phát triển của tỉnh.

Đồng thời, phường cần chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho các cơ quan, đơn vị phường An Phú. Ảnh: Minh Trung

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã tặng các phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các cơ quan, đơn vị của phường An Phú. Trong chương trình công tác, đồng chí Châu Ngọc Tuấn và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú.