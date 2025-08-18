Danh mục
Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

(GLO)- Nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, tất cả thẻ đảng viên đều sẽ được cấp lại là thẻ nhựa gắn chip. Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu nhận hồ sơ để cấp lại thẻ cho toàn bộ đảng viên trên toàn tỉnh, đảm bảo bài bản, khoa học, đúng tiến độ.

Ngày 8-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có chỉ thị yêu cầu tất cả đảng viên trong toàn Đảng sẽ đổi thẻ đảng viên, nhấn mạnh đây là công việc quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Theo đó, thẻ đảng viên mới sẽ gắn với ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, đồng bộ với cơ sở dữ liệu đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần đưa công nghệ số vào công tác Đảng.

moi-ngay-co-hang-tram-dang-vien-den-lam-thu-tuc-cap-lai-the-tai-diem-69-hung-vuong-phuong-pleiku-anh-van-ngoc.jpg
Mỗi ngày có hàng trăm đảng viên đến làm thủ tục cấp lại thẻ tại điểm tiếp nhận của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (69 Hùng Vương, phường Pleiku).
﻿Ảnh: Văn Ngọc

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng Công an các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm gấp rút cấp lại thẻ cho toàn bộ đảng viên trước ngày 25-8.

Theo số liệu từ Công an tỉnh, toàn tỉnh có hơn 120 ngàn đảng viên sẽ được cấp lại thẻ trong đợt này. Để đảm bảo tiến độ được giao, Công an tỉnh đã bố trí hàng trăm điểm cấp trong tỉnh. Đây đều là các đơn vị đã được giao nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp căn cước và định danh điện tử mức 2 nên đảm bảo quy trình nhanh gọn, chuyên nghiệp và đường truyền thông suốt.

toan-tinh-co-hon-120-ngan-dang-vien-se-duoc-cap-lai-the-anh-van-ngoc.jpg
Toàn tỉnh có hơn 120 ngàn đảng viên sẽ được cấp lại thẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Tại xã Chư Sê, theo Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn-Trưởng Công an xã, toàn xã có gần 1.800 đảng viên sẽ được cấp lại thẻ. Tính đến ngày 15-8, đơn vị đã thu nhận hơn 1.800 hồ sơ cho cả đảng viên của xã và đảng viên ở các xã lân cận, dự kiến hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn 10 ngày.

“Để đảm bảo con số này, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã làm việc ngày đêm, làm xuyên trưa, có hôm làm tới 0 giờ. Ngoài việc thu nhận ở địa bàn trung tâm, chúng tôi còn mang máy đi lưu động ở nhiều nơi trên địa bàn xã để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đảng viên. Đặc biệt, Công an xã Chư Sê còn sẵn sàng thu nhận cấp lại thẻ cho các đảng viên của các xã lân cận vì nhiệm vụ chung”-Thượng tá Sơn nhấn mạnh.

cong-an-xa-bien-ho-thu-nhan-ho-so-cap-lai-the-dang-cho-dang-vien-ca-vao-buoi-toi-anh-van-ngoc.jpg
Công an xã Biển Hồ thu nhận hồ sơ cấp lại thẻ đảng viên cả vào buổi tối. Ảnh: Văn Ngọc

Tại xã Đức Cơ, Trung tá Đặng Thanh Nghị-Trưởng Công an xã-cho hay: “Tính đến ngày 15-8, chúng tôi đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch trong tổng số gần 1.000 đảng viên. Công an xã đã bố trí 3 ca sáng, chiều, tối tới khoảng 22 giờ mỗi ngày để tiếp nhận hồ sơ. Đơn vị cũng hỗ trợ máy móc, nhân sự cho Công an các xã khác để làm thủ tục cho đảng viên nhằm nhanh chóng cấp lại thẻ kịp tiến độ”.

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm thu nhận của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ở số 69 Hùng Vương (phường Pleiku), thời gian đầu, mỗi ngày có hàng trăm lượt đảng viên đến nộp hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên.

Để đảm bảo khoa học, tránh ùn tắc, không để đảng viên phải chờ đợi quá lâu, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trao đổi với các chi bộ về lịch thu nhận hồ sơ của từng chi bộ. Do đó, công tác này được diễn ra tương đối nhanh gọn.

Anh Đoàn Việt Hồng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) chia sẻ: “Quy trình cấp lại thẻ đảng viên theo mẫu mới được cán bộ Công an tạo điều kiện khá tiện lợi, từ thu thập thông tin đến chụp ảnh nên không mất quá nhiều thời gian. Hy vọng có thẻ mới, các thông tin được đồng bộ, cập nhật, mọi việc sẽ thuận lợi hơn”.

viec-cap-lai-the-dang-vien-se-duoc-hoan-tat-truoc-ngay-25-8-anh-van-ngoc.jpg
Việc cấp lại thẻ đảng viên sẽ được hoàn tất trước ngày 25-8. Ảnh: Văn Ngọc

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, tính đến ngày 14-8, toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 36,5 ngàn hồ sơ cấp lại thẻ đảng viên. Trong đó Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thu nhận hơn 4,7 ngàn hồ sơ và Công an cấp xã thu nhận hơn 31,8 ngàn hồ sơ.

Trung tá Đỗ Trung Thành-Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CCCD (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội)-thông tin: Phòng đã bố trí 7 bộ máy, trong đó 4 bộ tại số 10 Trần Phú (phường Quy Nhơn) và 3 bộ tại số 69 Hùng Vương (phường Pleiku). Riêng tại điểm ở phường Pleiku, mỗi ngày tiến hành thu nhận khoảng 600-700 hồ sơ.

“Đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng lịch và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp lại thẻ cho 100% đảng viên chính thức của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh, các cơ quan Đảng Trung ương đóng trên địa bàn, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng bộ Công an tỉnh đảm bảo kịp tiến độ trước ngày 25-8”-Trung tá Thành cho biết.

