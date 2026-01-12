Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 phường An Khê, An Bình và xã Cửu An

THẾ HUYNH

(GLO)- Ngày 12-1, tại phường An Khê, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử của xã Cửu An, phường An Khê và phường An Bình. 

Báo cáo tại buổi làm việc, các địa phương cho hay, công tác chuẩn bị bầu cử đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng lộ trình và thời gian quy định.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thế Huynh

Các địa phương đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập Ủy ban bầu cử và các tiểu ban. Đến thời điểm hiện tại, phường An Khê đã ấn định 8 đơn vị bầu cử, phường An Bình có 7 đơn vị bầu cử và xã Cửu An có 5 đơn vị bầu cử.

Các hội nghị hiệp thương được tổ chức thành công, đảm bảo cơ cấu, thành phần về tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng, đại biểu trẻ tuổi và người dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, tổ chức tuyên truyền và lập dự toán kinh phí phục vụ bầu cử.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn Kiểm tra đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc rà soát danh sách cử tri, nhất là tại khu vực đông dân cư và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự; tiêu chuẩn nhân sự ứng cử, cân đối cán bộ trẻ và đại biểu tái cử; khắc phục lỗi dữ liệu dân cư, chủ động phương án kiểm phiếu thủ công và bố trí nhân sự tiếp nhận hồ sơ ứng cử trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời, yêu cầu các địa phương bám sát hướng dẫn mới để thực hiện tốt quy trình hiệp thương.

lanh-dao-xa-cuu-an-bao-cao-tinh-hinh-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-chuan-bi.jpg
Lãnh đạo xã Cửu An báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Thế Huynh

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của 3 xã, phường trong công tác chuẩn bị bầu cử; đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đa dạng, nhất là trên mạng xã hội.

Cùng với đó, rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương để lựa chọn ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực nhằm tổ chức cuộc bầu cử an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

