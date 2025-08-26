Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải thăm, tặng quà tri ân gia đình có công

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 26-8, đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã đến thăm, tặng quà tri ân gia đình có công tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Kiếm (93 tuổi, ở thôn Gia Đức, xã Hoài Ân) và các thương binh, bệnh binh, người bị bắt tù đày tiêu biểu ở các xã: Hoài Ân, Ân Hảo, Vạn Đức, Ân Tường, Hòa Hội, Hội Sơn.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Kiếm (thôn Gia Đức, xã Hoài Ân). Ảnh: Bảo Long

Tại các gia đình, đồng chí Phạm Thị Tố Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Giám đốc Sở Nội vụ thăm, tặng quà tri ân gia đình chính sách tại xã Ân Hảo. Ảnh: Bảo Long

Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà luôn trân trọng, khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh; xem đây là nguồn động viên to lớn để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải cũng thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh sau sáp nhập. Sự đồng thuận, chung sức của cán bộ, đảng viên và người dân 2 địa phương đã tạo động lực mới, mở ra thời cơ phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Gia Lai mới.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải mong muốn các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống, là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo; đồng thời theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển quê hương.