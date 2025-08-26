Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải thăm, tặng quà tri ân gia đình có công

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Kiếm (93 tuổi, ở thôn Gia Đức, xã Hoài Ân) và các thương binh, bệnh binh, người bị bắt tù đày tiêu biểu ở các xã: Hoài Ân, Ân Hảo, Vạn Đức, Ân Tường, Hòa Hội, Hội Sơn.
Tại các gia đình, đồng chí Phạm Thị Tố Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà luôn trân trọng, khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh; xem đây là nguồn động viên to lớn để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đồng chí Phạm Thị Tố Hải cũng thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh sau sáp nhập. Sự đồng thuận, chung sức của cán bộ, đảng viên và người dân 2 địa phương đã tạo động lực mới, mở ra thời cơ phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Gia Lai mới.
Đồng chí Phạm Thị Tố Hải mong muốn các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống, là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo; đồng thời theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển quê hương.