Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công

(GLO)- Ngày 25-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Bờ Ngoong, Ia Băng, Đak Đoa, Kon Gang và Kdang.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trao các phần quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tặng quà cho bệnh binh Kpă Byêl (làng Nú, xã Bờ Ngoong). Ảnh: R.Piên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thương-bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng và các gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (trái) tặng quà cho thương binh Phạm Văn Sơn (tổ dân phố 5, xã Đak Đoa). Ảnh: R.Piên

Qua thăm hỏi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng vui mừng khi thấy cuộc sống của hầu hết gia đình chính sách, người có công với cách mạng đều ổn định; nhiều gia đình có nhà cửa khang trang, con cháu thành đạt.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa phải) mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương. Ảnh: R.Piên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng mong muốn người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng, góp sức xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.