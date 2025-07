Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công

Sáng 25-7, đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại phường Pleiku, xã Bàu Cạn, xã Gào và xã Biển Hồ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Lê Thị Thọ (ở phường Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ; ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Hà Đình Ngân (thương binh 21-60%) tại xã Bàu Cạn, ông Rơ Lan Byeo (thương binh hạng 1/4) tại xã Gào, ông Phạm Phụng (thương binh 65%) tại xã Biển Hồ.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hữu Quế gửi lời thăm hỏi, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong cộng đồng; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương luôn ghi nhớ, tri ân sâu sắc công lao của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

*Chiều 24-7, đoàn công tác do đại tá Ngô Cự Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên người có công, gia đình chính sách tiêu biểu tại 7 xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà các trường hợp người có công già yếu khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: ĐVCC

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 35 gia đình chính sách, người có công tại các xã: Al Bá, Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Hiao, Ia Tul, Ia Pa và Pờ Tó.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại tá Ngô Cự Vinh ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần, bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, “truyền lửa” cho thế hệ sau, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình và phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, phòng-chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Ngô Cự Vinh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và Công an các xã tiếp tục khắc phục khó khăn để vận hành bộ máy hành chính sau sáp nhập đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách, người có công để hỗ trợ, giúp đỡ họ, cùng nhau xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên; đồng chí Phạm Đức Tấn - nguyên Phó Ban An ninh tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.