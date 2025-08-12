Đồng chí Rơ Chăm La Ni được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Pa

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức đại diện cho 773 đảng viên của 45 tổ chức đảng trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Ia Pa. Ảnh: R'Ô HOK

Dự Đại hội có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Ia Pa (cũ) cùng lãnh đạo các xã, phường lân cận.

Xã Ia Pa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Kim Tân, Ia Mrơn, Ia Trôk. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 3 xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành thương mại dịch vụ đạt khoảng 9%/năm.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; sự nghiệp giáo dục-đào tạo, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được quan tâm. Số trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 8/12 trường, tăng 4 trường so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt 100%.

Hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, hệ thống giao thông trên địa bàn xã cơ bản đã được kết nối thông suốt và đã được cứng hóa 151,35/179,89km. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến và đổi mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp được 107 đảng viên, vượt 8,08% chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Ia Pa phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất 7,8%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 là 11,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 60 triệu đồng; xây dựng nông thôn mới (theo tiêu chí giai đoạn 2025 - 2030) đến năm 2030 đạt 19/19 tiêu chí; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 95%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm (so với tổng số đảng viên) 3% trở lên…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Ia Pa. Ảnh: R'Ô HOK

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Ia Pa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, Đảng bộ xã Ia Pa cần tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của xã phù hợp với không gian phát triển mới. Đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; củng cố hoặc xây dựng hợp tác xã nông nghiệp có khả năng, năng lực để làm cầu nối liên kết giữa người dân và doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng mô hình hiệu quả và tiếp tục duy trì các sản phẩm đạt OCOP, phấn đấu đưa sản phẩm ra thị trường trong nước, quốc tế.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tăng cường xây dựng đảng bộ xã và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Đồng chí Rơ Chăm La Ni được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Pa. Ảnh: R'Ô HOK

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chỉ định Ban Chấp hành, ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Ia Pa nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp Đảng bộ xã gồm 26 đồng chí; đồng chí Rơ Chăm La Ni được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.