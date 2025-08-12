Danh mục
Đồng chí Đoàn Thị Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Rbol

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho 393 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

z6898422762625-7b264a9131e244e380de3c5789196e44.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Dự Đại hội có đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Xã Ia Rbol được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Chư Băh và Ia Rbol với diện tích tự nhiên 154,97 km2, dân số 10.220 người. Đảng bộ xã sau sáp nhập có 22 tổ chức cơ sở Đảng với 393 đảng viên.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 2 xã nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế-xã tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Tổng diện tích gieo trồng đạt 4.847,16 ha, tăng 734,62 ha so với năm 2020. Sản lượng lương thực có hạt 7.028,86 tấn/năm, tăng 878,36 tấn so với năm 2020. Tổng thu ngân sách đạt 20,362 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 10,43% năm 2020 xuống còn 0,09% cuối năm 2024.

gen-h-z6898586846952-21d698406d4b7de5801c43d4b5aef9a0.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã kết nạp được 60 đảng viên, vượt 25% Nghị quyết. Toàn Đảng bộ có 12/12 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. 22/22 chi bộ đạt “chi bộ bốn tốt”, Đảng bộ xã đạt “đảng bộ bốn tốt”. Công tác quốc phòng-an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 8,4%; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm đạt 10%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm đạt 0,05%; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 đạt 30,86%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã cần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và hiệu quả; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, xác định rõ việc giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với tạo sinh kế, nâng cao năng lực cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

gen-h-z6898531367088-55e69d732aa6c48f0946290b9077bfa7.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Rbol nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, cần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, đảm bảo môi trường ổn định để phát triển; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, từng bước hình thành nền hành chính hiện đại, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số ở cấp xã.

“Với tình cảm đặc biệt, sự am hiểu sâu sắc về vùng đất và con người Ia Rbol, nơi tôi đã có nhiều năm gắn bó, công tác, tôi càng thấu hiểu những trăn trở, khát vọng và tiềm năng to lớn của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất, huy động tối đa các nguồn lực chính sách, đầu tư, hỗ trợ để Đảng bộ và Nhân dân xã Ia Rbol phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, từng bước vươn lên ngang tầm với tiềm năng vốn có và kỳ vọng lớn lao mà Nhân dân gửi gắm”-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh.

z6898421349015-2a1115098c0dfe4af2fac0c1edf3728b.jpg
Đồng chí Đoàn Thị Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Ảnh: Vũ Chi

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rbol nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 21 đồng chí. Đồng chí Đoàn Thị Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

null