Xã Đak Pơ tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư

NGUYỄN HIỀN
(GLO)-Ngày 11-8, Đảng bộ xã Đak Pơ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 160 đại biểu đại diện toàn Đảng bộ xã. 

Dự Đại hội có đồng chí Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ.

Đak Pơ được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đak Pơ và 3 xã: Hà Tam, An Thành, Yang Bắc. Sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 223 km² với gần 19 nghìn dân tại 24 thôn, làng, trong đó có 15 làng đồng bào dân tộc thiểu số.

dc-mai-viet-trung-du-dai-hoi-dakpo-6952.jpg
Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đak Pơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nguyễn Hiền

Theo báo cáo tại Đại hội, trong thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã phát triển; tổng đàn gia súc, gia cầm trên 42 nghìn con; hạ tầng giao thông, điện, trường học, y tế, văn hóa được nâng cấp; an ninh, quốc phòng được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo, hộ nghèo giảm mạnh, đặc biệt trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% thống nhất Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 -2030 với 2 khâu đột phá, gồm: Phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mai Việt Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Đak Pơ đạt được, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

dong-chi-mai-viet-trung-phat-bieu-chi-dao-dai-hoi-dak-po.jpg
Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề nghị Đảng bộ Đak Pơ cần khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới. Ảnh: Nguyễn Hiền

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã cần tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực; đẩy mạnh phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, thương mại - dịch vụ và chuyển đổi số; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác và uy tín cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

3dai-hoi-da-thao-luan-va-thong-nhat-thong-qua-nghi-quyet-voi-cac-chi-tieu-nhiem-vu-trong-tam-va-02-khau-dot-pha-8504.jpg
Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá. Ảnh: Nguyễn Hiền

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đak Pơ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí, đồng chí Lê Thị Thanh Mai được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

