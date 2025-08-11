Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsai

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh; nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ; cùng 120 đại biểu đại diện cho 583 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Rsai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ảnh: Quang Ngọc

Xã Ia Rsai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Ia Rsai (cũ), Chư Gu và Chư Rcăm.

Đại hội đã khẳng định những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 10,75%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 51,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia...

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsai nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 20 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Rsai nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Ngọc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị Đảng bộ xã Ia Rsai cần sớm triển khai các chương trình, kế hoạch để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội.

Trong đó, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân, làm tốt công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đề ra.