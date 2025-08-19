Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

(GLO)- Tròn 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Gia Lai thêm tự hào truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân.

Lập nhiều chiến công

Xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, Công an toàn tỉnh liên tục lập nhiều chiến công, khẳng định bản lĩnh của mình. Nổi bật như chuyên án ĐNB8 và VA1219B triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch hơn 4.600 tỷ đồng; chuyên án NTP1 chặn đứng đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; hay chuyên án 1119HC đấu tranh với nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm…

Không chỉ vậy, Công an toàn tỉnh còn vô hiệu hóa nhiều âm mưu phá hoại của các tổ chức phản động. Từ năm 2004 đến nay, lực lượng Công an đã chặn đứng hơn 30 đợt FULRO kích động biểu tình, bóc gỡ toàn bộ hệ thống ngầm FULRO, “Tin lành Đê ga”. Năm 2022, Công an tỉnh tiếp tục đập tan âm mưu của tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, triệt phá hơn 100 cơ sở ngầm tại 23 tỉnh, thành.

Những chiến công ấy không chỉ khẳng định bản lĩnh, ý chí kiên cường của lực lượng Công an, mà còn gợi nhớ lời dạy của Bác Hồ về “Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”. Từ định hướng đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lan tỏa rộng khắp, với hơn 300 mô hình và 2.500 tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh cơ sở. Ngày càng có nhiều người dân dũng cảm hỗ trợ ngăn chặn tội phạm.

Điển hình như vụ cướp tiệm vàng ở xã Tuy Phước ngày 6.1, ba công dân đã kịp thời phối hợp cùng lực lượng Công an khống chế đối tượng tại hiện trường. Anh Huỳnh Nhật Huy, một trong những người tham gia, kể lại: “Đối tượng rất manh động, có hung khí nguy hiểm, nhưng khi ấy tôi chỉ nghĩ phải cùng mọi người nhanh chóng bắt giữ hắn để bảo đảm an toàn cho bà con”. Hay mới đây, chị Trần Thị Như Hiếu, nhân viên Agribank xã Hoài Ân, đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo, bảo toàn 200 triệu đồng cho khách hàng. Chia sẻ về việc làm của mình, chị nói: “Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, tôi luôn cảnh giác. Tôi nghĩ, nếu mỗi người dân đều là "tai mắt" của Công an thì tội phạm sẽ khó có cơ hội hoạt động”.

Lực lượng Công an tỉnh diễu hành trong lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9. Ảnh: K.A

Để tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, Công an toàn tỉnh luôn nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ. Hằng năm, tỷ lệ phá án đạt từ 97% trở lên, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định: “Mọi hoạt động nghiệp vụ đều phải xuất phát từ quyền lợi, sự bình yên của nhân dân. Có như vậy mới nâng cao hiệu quả đấu tranh, đồng thời củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự”.

Bên cạnh giữ vững an ninh trật tự, Công an toàn tỉnh còn tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn. Anh Siu Tem (làng Klă, xã Chư Prông) xúc động chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm rẫy quanh năm nhưng vẫn không đủ tiền để sửa căn nhà đang xuống cấp. Được cán bộ, chiến sĩ Công an hỗ trợ xây dựng nhà khang trang, gia đình tôi vui mừng lắm. Cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an rất nhiều”.

Công an xã Vân Canh đến tận từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân cách sử dụng các ứng dụng trên VNeID. Ảnh: K.A

Vì bình yên cuộc sống

Chưa bao giờ có khái niệm “ngơi nghỉ”, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh luôn miệt mài trên mọi trận tuyến. Từ những đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp lễ, Tết, đến các chuyên đề đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm, có tổ chức và sử dụng vũ khí, tất cả đều được triển khai quyết liệt, bài bản. Bên cạnh đó, những nhiệm vụ dân sinh như cấp Căn cước cho người nước ngoài hay triển khai đổi thẻ đảng viên trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng được thực hiện khẩn trương, trách nhiệm.

Ngay cả khi đối mặt với hiểm nguy, có khi là sự hy sinh thầm lặng, mỗi chiến sĩ Công an vẫn giữ vững tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Trung tá Đào Văn Đông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), người vừa bị một đối tượng tấn công khi làm nhiệm vụ ngày 14.8 vừa qua, chia sẻ: “Mỗi lần vượt qua khó khăn, chúng tôi càng thêm quyết tâm bảo vệ bình yên trên những cung đường, để nhân dân yên tâm học tập, lao động và sinh sống”.

Lực lượng Công an giao thông thường trực để đảm bảo bình yên cho nhân dân. Trong ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông vừa hóa trang vừa công khai tuần tra xử lý các đối tượng thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn. Ảnh: K.A

Dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, nhưng khi đến từng khu phố, làng quê, dễ dàng cảm nhận sự an tâm, hài lòng của người dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, khẳng định Công an toàn tỉnh đã và đang phát huy truyền thống vẻ vang, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực sự là "lá chắn thép, thanh bảo kiếm" bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên. Sự chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời phòng ngừa từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở không chỉ giúp lực lượng Công an toàn tỉnh giữ vững thế chủ động trước mọi tình huống, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của lực lượng Công an nhân dân, Công an toàn tỉnh đã, đang và tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống; phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm; tiếp tục xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy, 80 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Công an tỉnh nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân, Huy chương kháng chiến các loại; 21 tập thể, 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng vinh dự khác. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an toàn tỉnh.